Bye bye occhiaie e borse. Il rimedio è un ingrediente che conosci (ma che così non lo hai mai visto)

Quante volte vi è capitato di svegliarvi al mattino con un viso non proprio riposato, e magari con delle fastidiose occhiaie e borse sotto gli occhi difficili da correggere con un classico fondotinta o correttore. Beh, se anche voi avete avuto una mattinata così, sappiate che la soluzione a questa spiacevole situazione esiste, e non è necessariamente rinunciare a trascorrere una bella serata di divertimento e con poche ore di sonno. Il rimedio è molto più facile ed è un ingrediente perfetto per combattere occhiaie e borse, il thè verde, e in particolari i patch occhi al tè verde che aiutano la parte a tornare alla sua naturale bellezza e benessere.

Come agisce il tè verde contro occhiaie e borse

Ma perché proprio il tè verde? Se siete solite berlo, saprete già che il tè verde è ricchissimo di benefici per il nostro corpo, tra cui un’elevata presenza di antiossidanti, vitamine e minerali, svolgendo un’azione di protezione cardiovascolare, un’azione neuroprotettiva, antinfiammatoria e prevenendo la formazione di alcune malattie croniche. Oltre poi a favorire la diuresi, controllare il peso corporeo e aiutare il metabolismo nel suo corretto funzionamento.

Se ci si focalizza sugli occhi, poi, il tè verde ha molte qualità che possono alleviare la presenza di occhiaie e borse, riportando la parte alla sua condizione naturale. Le sue proprietà antiossidanti e anti infiammatorie, per esempio, aiutano a migliorare l’aspetto delle occhiaie, proteggendo la pelle dall’azione dei radicali liberi e andando ridurre il gonfiore delle borse sotto gli occhi. In più, grazie alla presenza di caffeina al suo interno, questo ingrediente agisce sulla microcircolazione, riducendo l’aspetto delle occhiaie e delle borse fin dai primi utilizzi.

Come si usa il tè verde per alleviare occhiaie e borse sotto gli occhi

Una soluzione naturale ed efficace, e che si può usare in modo molto semplice attraverso l’applicazione di classici patch occhi a base di tè verde. Dei piccoli alleati per la bellezza del vostro sguardo e che, una volta provati, è davvero difficile non avere tra i must beauty sempre a portata di mano (soprattutto con l’estate e la possibilità di uscire e fare tardi).

Un boost di benessere per la parte, che lenisce la pelle e illumina lo sguardo, e che si utilizzano sulla pelle ben detersa e asciutta, applicando i patch sotto gli occhi (come fareste con un qualsiasi altro patch occhi) e lasciandoli in posa per il tempo necessario, solitamente dai 10 ai 20 minuti. Una volta rimossi vedrete subito i miglioramenti delle vostre occhiaie e borse e una pelle più sana, luminosa e compatta.

Prodotti che speso vengono integrati con ingredienti come acido ialuronico, per donare massima idratazione ed elasticità alla pelle, aloe vera per lenire, decongestionare e disinfiammare, collagene per favorire la circolazione dell’acqua e contrastare la comparsa delle rughe.

Ci sono controindicazioni?

Dei prodotti sicuri e che, essendo a base naturale, non hanno controindicazioni ma si adattano a ogni tipologia di pelle, anche se è sempre consigliato provare il patch occhi prima su una porzione di pelle ridotta per assicurarsi che non si creino reazioni. E questo anche in relazione ai patch scelti e alla loro composizione.

Un alleato beauty fresco, comodo ed efficace, che trasforma il vostro sguardo in pochi minuti riducendo occhiaie e borse per garantirvi un viso radioso e riposato in un batter d’occhio.

