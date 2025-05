I pimple patch per dire addio ai brufoli sono l’ossessione di Millie Bobby Brown. E ora anche la nostra

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

I pimple patch per cancellare i brufoli e avere una pelle bellissima sono la nuova ossessione di Millie Bobby Brown e presto conquisteranno anche te. Efficaci, colorati, ma soprattutto super cool, questi cerotti anti-brufoli si possono indossare per tutto il giorno e permettono di dire addio alle imperfezioni.

Uniscono infatti il potere della skincare con le ultime ricerche beauty, regalando risultati eccezionali. Il bello di questi cerotti è che, grazie proprio alle star, sono diventati trendy. Ciò significa che puoi applicarli sul viso e uscire senza problemi, sentendoti alla moda, proprio come Mille Bobby Brown.

L’attrice di Stranger Things di recente ha pubblicato su Instagram un selfie in cui sfoggia sul viso un cerotto lilla per eliminare un brufoletto di troppo. Come lei tantissime altre celebrity hanno sdoganato i pimple patch, da applicare sul volto in forme colorate e divertenti, proprio come se fossero un accessorio.

Pensiamo ad Hailey Bieber, ma anche a Camila Cabello e Nicola Peltz Beckham, regine della skincare e it-girl che hanno reso very cool i cerotti per i brufoli. Non è raro infatti incontrarle fra le strade di Los Angeles o New York con cerottini colorati e di varie forme sul viso.

Come funzionano i pimple patches

Ma come funzionano i pimple patches? Si tratta di medicazioni in silicone, formato mini, arricchite con ingredienti lenitivi e nutrienti che consentono di ridurre l’infiammazione e combattere i batteri. Consentono dunque di rendere la pelle liscissima senza seccarla, eliminando le imperfezioni.

Fra gli ingredienti, non a caso, troviamo l’acido salicilico che agisce sull’acne in modo mirato, ma anche il Tea Tree Oil, che purifica, l’acido ialuronico che nutre la pelle, l’aloe vera e la vitamina A.

Quanto vanno tenuti i pimple patches

L’ideale sarebbe applicare i pimple patches per almeno 24 ore, consentendo così alla formulazione di agire per eliminare i brufoli. Proprio per questo i cerotti per brufoli sono colorati e con forme particolari, perché puoi applicarli e tenerli per tutto il giorno senza sentirti a disagio. Per utilizzarli nel modo corretto prima dell’applicazione detergi con cura la pelle.

Quali sono i pimple patches migliori

Ma andiamo al sodo: quanto costano i pimple patches e quali sono i migliori? Su Amazon si possono trovare tantissime soluzioni, tutte con ottimi prezzi e recensioni positive di utenti che ne hanno testato l’efficacia.

Cruelty free e super efficaci, i pimple patch di Grace & Stella sono amatissimi su Amazon. Costano circa 5 euro e sono a base di acido salicilico e tea tree oil. Le forme sono deliziose: nuvolette, cuori e fiorellini da applicare sulla pelle per decorare il viso in modo originale ed eliminare i brufoli!

Adori le stelle? Allora non perderti questi pimple patch coloratissimi per sentirti like a star! Giallo, verde, blu o rosa, i colori fra cui scegliere sono tantissimi e tutti favolosi. L’efficacia? Garantita!

Costano poco più i 2 euro e sono favolosi questi pimple patches di Essence! Li trovi a forma di fumetto, con scritte divertenti e simboli, per eliminare le imperfezioni della pelle ed essere originale. Da provare!

