Eliminano le rughe e rassodano: i patch per décolleté sono il nostro nuovo “mai più senza”

I patch per décolleté sono i nostri "mai più senza" per eliminare le rughe sul seno e collo, rendendo la pelle idratata e tonica.

Diciamoci la verità, se al viso dedichiamo sempre tantissime cure, con l’applicazione di sieri e creme, il décolleté viene spesso trascurato. Il risultato, soprattutto con lo scorrere del tempo, è la comparsa di rughe che tendono a diventare particolarmente visibili e antiestetiche. Ma c’è una soluzione: i patch per décolleté che promettono di cancellare le rughe, anche quelle più profonde e rimpolpare la pelle in quest’area così delicata.

L’area del petto infatti è maggiormente soggetta a subire l’invecchiamento cutaneo. A causare le rughe nella zona del décolleté sono diversi fattori. Prima di tutto la presenza di una pelle più sottile e fragile, senza tessuto grasso utile per idratare e proteggere. Con il tempo i tessuti dunque tendono a perdere la loro elasticità e compattezza, creando delle rughe oblique e verticali fra i seni che si diffondono a raggiera. I patch, grazie all’azione meccanica, possono aiutare a stimolare la produzione di collagene e migliorare la tonicità della pelle in quest’area.

I migliori patch per décolletté di cui non potrai fare più a meno

Fra i pad per décolleté più famosi ci sono quelli firmati Blumbody, un marchio fondato da Veronica Sticlaru proprio per porre ai rimedi alle rughe sul collo e nella zona del seno che aveva iniziato a notare allo specchio. Si tratta di cerotti antirughe in silicone e riutilizzabili che si modellano per adattarsi a qualsiasi corpo. Aiutano a migliorare l’idratazione e ringiovaniscono la pelle. Per usarli ti basterà applicarli prima di andare a dormire e goderti i benefici al mattino. Il bello di questi patch per décolleté è che si possono riutilizzare anche 15-20 volte, conservandoli e pulendoli con cura.

Pads antirughe per petto Blumbody Pads e Cerotti antirughe per petto e décolleté

Vuoi un effetto immediato? Allora prova i patch per décolleté di Apricot. Agiscono in un’ora, rendendo la pelle morbidissima e donando un effetto tensore favoloso. Merito della presenza in questi pad in silicone dell’acido ialuronico a basso peso molecolare. Un ingrediente che idrata intensamente e rassoda, stimolando la produzione del collagene.

Pads per décolleté Apricot Pads per décolleté con acido ialuronico

Se vuoi provare i patch per décolleté, ma non sai da dove iniziare ti consigliamo quelli di PureSkin. Il pad infatti ha una forma molto particolare, a cuore, che consente al cuscinetto in silicone di restare in posizione per tutta la notte, donando un effetto tensore efficacissimo. I patch si possono riutilizzare, sono l’ideale per stimolare la produzione del collagene e sono venduti in un comodo pack da 3.

Pads per décolleté PureSkin Pads per décolleté con forma a cuore comodissima

Le rughe sul petto ti preoccupano, ma non sei sicura che i patch in silicone siano quello che fa per te? Su Amazon puoi trovare dei patch per décolleté decisamente low cost. Quelli di Maitys costano 6,99 euro. Il pack da un pad ti consente di mettere alla prova l’efficacia di questo trattamento. Detergi la pelle, asciugala con cura, assicurandoti che sia pulita, poi applica il patch e attendi tutta la notte, valutando i risultati al mattino.

Pads per décolleté antirughe Pads per décolleté da usare la notte

Prezzo piccolo e grandi risultati anche per i patch décolleté di Lophe. Il kit da tre cerotti in silicone aiuta a ridurre le rughe in modo efficace, ripara la pelle e la rende liscia e super idratata. Una coccola che conviene, visto che i pad si possono utilizzare più volte (sino a 15-20).

Offerta Pads per décolleté Lophe Pads per décolleté riutilizzabili e low cost

