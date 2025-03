Face taping: come usare il cerotto antirughe alternativa al botox

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

A tutti sarà capitato, prima o poi, di vedere sui social ragazze o ragazzi che indossano dei cerotti kinesio di piccole dimensioni sul viso, applicati in punti strategici. Si tratta dell’ormai famosissimo face taping, considerato come un’ottima alternativa al botox per distendere i muscoli del viso rilassati ed eliminare le rughe.

Il kinesio taping venne inventato quasi quarant’anni fa da Kenzo Kase, chiropratico giapponese che rivoluzionò le tecniche di riabilitazione sportiva grazie all’uso di un adesivo elastico che consentiva di potenziare i trattamenti.

Ma cos’è davvero il face taping e come funziona? Lo abbiamo chiesto alla nostra esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, per scoprirne qualcosa di più.

Cos’è il face taping

“Si tratta di una tecnica innovativa che sfrutta l’utilizzo di cerotti (generalmente usati nella fisioterapia) che vengono applicati sul viso per migliorare l’aspetto delle rughe – ci ha spiegato. “Le ondine che si trovano nella fibra permettono ai tape di aderire al meglio alla pelle, alzandola leggermente e riattivando in questo modo i muscoli posizionati sotto gli strati epidermici”.

All’interno dei tape dunque non si trovano principi attivi o medicinali, l’efficacia del face taping è data dalla capacità di questa tecnica di riattivare il sistema sanguigno e linfatico per eliminare le tossine e tonificare i muscoli facciali.

I cerotti antirughe sono davvero efficaci?

Visto così il face taping può sembrare una soluzione miracolosa a rughe e lassità del viso, ma i cerotti antirughe sono davvero efficaci? La parola all’esperta!

“La risposta è sì” – ci ha spiegato – “Ma come sempre c’è bisogno di molta costanza. Risollevando il tessuto sottostante con il cerotto infatti si ottiene una ri-ossigenazione dei tessuti e l’attivazione dell’elastina, del collagene e dei fibroblasti. Di conseguenza le rughe si minimizzano. Ricordiamoci però che questo trattamento non sfrutta attivi, ma un’azione meccanica. Dunque la costanza è più che mai essenziale!”.

Come fare il face taping

Dopo aver scoperto l’efficacia del face taping è arrivato il momento di metterlo alla prova. L’esperta ci svela come fare. “Partite sempre da una buonissima detersione – ha rivelato -. È essenziale che il viso sia pulito e deterso per ottenere il massimo dei risultati. Per le pelli sensibili consiglio l’utilizzo di una crema non molto grassa che protegga la pelle dallo strappo il mattino dopo”.

“Per le pelli normali basta applicare il cerotto nella direzione della ruga effettuando una lieve trazione della pelle per consentire la ri-ossigenzione durante la notte. In caso di difficoltà nella rimozione dei cerotti la mattina inoltre consiglio l’uso di un olio”.

Come si applicano i cerotti taping

Come abbiamo ben capito l’applicazione dei cerotti antirughe è fondamentale per la buona riuscita del face taping.

“Attualmente in commercio esistono dei cerotti appositi per il face taping – ha svelato Camilla Gentili -. In caso contrario vi consiglio di tagliarli in modo tale da essere più precisi e performanti sulla ruga in questione. Applicate prima un estremo, effettuando una leggerissima trazione, poi attaccate l’altro estremo e il gioco è fatto! Tenetelo poi in posa per tutta la notte”.