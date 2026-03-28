La spazzola viso linfodrenante è il segreto per un effetto botox immediato e una pelle liscia e luminosa. L'esperta ci spiega come usarla e quali prodotti scegliere

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iStock Photos Dry Brushing viso come farlo

Può una spazzola per il viso fare miracoli? A quanto pare sì! È il potere del dry brushing per il viso, diventato uno dei trattamenti di bellezza più condivisi e testati sui social. Influencer, esperti di skincare e celebrità ne sono certi: spazzolare il viso è il segreto per una pelle più tonica e luminosa.

Ma cosa rende il dry brushing così speciale? La risposta è semplice. Questo trattamento regala da subito un effetto lifting visibile, un viso sgonfio e definito, ma soprattutto non richiede iniezioni o interventi invasivi. Insomma un risultato da botox con un’alternativa naturale ed efficace.

Abbiamo intervistato Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, per svelarci i dettagli di questa tecnica che ha già conquistato tutti. Scopriremo come funziona, quali sono i suoi incredibili benefici e perché potrebbe diventare un must della tua routine quotidiana.

Quali sono i benefici del dry brushing per il viso

Partiamo dalle basi: quali sono i benefici del dry brushing per il viso? “Questo trattamento – ci spiega Camilla Gentili – è estremamente efficace perché replica i benefici del massaggio linfodrenante. Un metodo usato da secoli per favorire il drenaggio dei liquidi e stimolare la circolazione. Viene effettuato utilizzando una spazzola dalle setole naturali o sintetiche per massaggiare la pelle del viso in modo delicato, ma mirato”.

“Questa tecnica stimola il sistema linfatico che ha il compito di eliminare le tossine e i liquidi in eccesso. – prosegue l’esperta – Il risultato immediato è un viso più sgonfio e definito con un effetto lifting che agisce in pochi minuti. Inoltre, migliorando la circolazione sanguigna, il dry brushing contribuisce a un’ossigenazione più profonda dell’epidermide, con conseguente aumento della luminosità e tonicità della pelle”.

Il dry brushing è particolarmente utile per combattere gli inestetismi come occhiaie e borse sotto gli occhi. Il motivo? Risponde l’esperta: “Perché stimola la circolazione sanguigna e riduce il ristagno dei liquidi in quelle aree. Non solo: questo trattamento è un ottimo alleato per contrastare il rilassamento della pelle e i segni dell’invecchiamento, grazie alla sua capacità di favorire il turnover cellulare e stimolare la produzione di collagene ed elastina”.

“Inoltre – conclude – il miglioramento del drenaggio linfatico ha anche un effetto detossinante che aiuta a purificare la pelle e a mantenere un aspetto più sano e fresco”.

Come fare il dry brushing viso e quale spazzola scegliere

Ti abbiamo incuriosito? Allora è arrivato il momento di addentrarsi nei segreti del dry brushing per scoprire come realizzarlo.

“Per ottenere i migliori risultati dal dry brushing è importante seguire la tecnica giusta. Si parte sempre dal basso verso l’alto, seguendo la direzione naturale del flusso linfatico. Questo è cruciale, poiché il movimento ascendente permette di stimolare il drenaggio e favorire la circolazione sanguigna in modo naturale, mentre movimenti contrari potrebbero rallentare questi processi”, spiega l’esperta.

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Scegliere la spazzola giusta, poi, è essenziale, ma è anche importante saperla utilizzare.

“Un buon punto di partenza per eseguire il trattamento è il collo – racconta Camilla Gentili – in quanto la zona linfatica del collo è fondamentale per stimolare il drenaggio. Da lì, si passa al viso, iniziando dalle zone laterali e dalla zona mandibolare, per poi proseguire verso le guance, la fronte e infine il contorno occhi, dove si può esercitare una pressione più leggera”.

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“Il mio consiglio è di effettuare almeno cinque o sei passate in ogni zona. La spazzola deve essere usata in modo delicato, senza esagerare con la pressione, per non irritare la pelle. È importante che la pelle sia asciutta, poiché il trattamento non è efficace su pelle umida o con prodotti già applicati”.

Il dry brushing viso funziona davvero?

Ma davvero il dry brushing sul viso funziona per ottenere un effetto lifting? L’esperta non ha dubbi al riguardo: “Assolutamente sì, ma è essenziale essere costanti. Il dry brushing è una tecnica che offre risultati visibili, ma solo se integrata in una routine quotidiana. Non è un trattamento che dà risultati immediati dopo una sola applicazione, ma con la pratica costante nel tempo, i benefici si accumulano e diventano sempre più evidenti”.

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Alcune persone possono notare un miglioramento già dopo pochi giorni di utilizzo, con una pelle più tonica e luminosa, ma per risultati duraturi è necessario mantenere una routine regolare. È un po’ come un allenamento per la pelle: la costanza paga sempre. Inoltre è importante ricordare che il dry brushing non è solo un trattamento per la bellezza esteriore. “Va considerato come un vero e proprio momento di cura e rilassamento” aggiunge l’esperta. “L’atto di massaggiare delicatamente il viso stimola la produzione di endorfine, contribuendo anche al benessere emotivo e mentale”.

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Quante volte a settimana fare dry brushing

“Inizialmente consiglio di eseguire il dry brushing tutti i giorni, almeno per una settimana, per permettere alla pelle di adattarsi e cominciare a beneficiare appieno del trattamento. Durante questo periodo, la pelle diventerà più tonica, luminosa e distesa, e il drenaggio linfatico inizierà a funzionare in modo più efficace”, aggiunge Camilla Gentili.

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Successivamente, una volta che la pelle si sarò abituata, si potrà ridurre la frequenza a due o tre volte a settimana, a seconda delle esigenze individuali. “È importante ascoltare la pelle – spiega l’esperta – se si nota una maggiore sensibilità, si può ridurre l’intensità o la frequenza del trattamento. In ogni caso l’importante è che il dry brushing diventi una parte integrale della routine quotidiana di bellezza, così da ottenere risultati duraturi nel tempo”.

Quali sono le controindicazioni del dry brushing

Come ogni trattamento anche il dry brushing ha delle controindicazioni se non eseguito correttamente: “Per prima cosa è fondamentale non usare troppa forza. La pelle del viso è delicata e può essere facilmente irritata, quindi è importante applicare una pressione leggera e usare movimenti delicati”.

Evita, dunque, di insistere troppo su aree sensibili o irritate. Inoltre il dry brushing non deve essere effettuato su pelle lesa o danneggiata. Se hai ferite, brufoli o irritazioni, è meglio evitare questa tecnica perché potresti peggiorare la condizione della pelle.

Un altro aspetto importante è che il dry brushing deve essere eseguito solo su pelle sana e ben idratata. “Se la pelle è particolarmente secca o disidratata – spiega l’esperta – è meglio attendere che torni al suo stato ottimale prima di praticare il trattamento. Infine, come sempre, se si soffre di condizioni particolari della pelle come rosacea, dermatiti o psoriasi, è consigliabile consultare un esperto prima di introdurre il dry brushing nella propria routine”.