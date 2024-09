Iva Zanicchi a Verissimo, il dolore per il suo Fausto: “Non mi sono mai sentita così sola”

Emozioni intense quelle regalate dalla puntata di Verissimo in onda domenica 15 settembre. Ospite di Silvia Toffanin è stata Iva Zanicchi. La sempre frizzante cantante ha mostrato un lato più intimo, raccontando del dolore e della solitudine che si trova ad affrontare dopo la morte di Fausto Pinna, compagno di vita venuto a mancare lo scorso 8 agosto.

Iva Zanicchi: “Senza Pippi sono sola”

Pippi, così Iva Zanicchi chiama ancora il suo Fausto, Pinna, suo compagno da tutta la vita. Con al polso il suo orologio, “puntato sull’ora che è morto, un pezzo di lui”, la cantante ha raccontato della sofferenza del lutto e del vuoto lasciato nella sua vita dalla scomparsa dell’uomo amato. Ma, accanto al dolore, arriva anche il dolce ricordo di ciò che è stato e la solita ironia che da sempre contraddistingue l’artista: “Vado al cimitero, gli parlo e gli dico: ‘Pippi, non avere fretta di farmi tornare da te. Lasciami ancora un po’ qui’”.

Un lieve sorriso che torna dopo lunghi mesi di sofferenza. Fausto Pinna, morto a 74 anni, da oltre un anno combatteva con un tumore ai polmoni. “Stava in un lettino di ospedale – racconta Iva – io dormivo al suo fianco. Era diventato fragile, continuavo a rassicurarlo: ‘Certo che ti amo, ti amo ancora di più”. Sono stati vicini fino all’ultimo momento, dopo lunghi anni “di rispetto, di complicità. Ci siamo sempre stati fedeli, ci siamo sempre amati”. E innamorato, Pippi, lo è stato fino alla fine: “Certe mattine mi svegliavo, e di certo non ero un fiore, ma lui mi guardava e mi diceva: ‘Oggi sei davvero splendida”. Un’assenza che pesa nella vita di Iva, nonostante la vicinanza degli amati figli, “da quando Pippi è andato via, non mi sono mai sentita così sola”.

I messaggi di Caterina Caselli e Romina Power

Al termine della toccante intervista, Silvia Toffanin ha letto alla sua ospite un messaggio inviatole da una grande amica. Caterina Caselli, che due anni fa ha perso il marito Piero Sugar, ha scritto una lunga lettera di supporto e vicinanza. “So cosa provi, un dolore profondo, piombo. Dopo tanti anni insieme è difficile elaborare il lutto di una perdita così fondamentale nella tua vita. Di colpo ti giri, ti rivolgi a lui e non c’è. Piano piano mi sono abituata a non vederlo. Lo sento, però, quando sono sola. Ora la sua assenza mi fa compagnia, mi rassereno così. Aiuta, vedrai accadrà anche a te, il nostro lavoro ci piace e ci distrae dalla malinconia”.

Anche Romina Power, compagna professionale e amica fidata di Iva Zanicchi, ha dedicato parole di conforto alla cantante in difficoltà: “È un periodo difficile da affrontare per te, ti abbraccio forte. – inizia il videomessaggio – Ma ti incoraggio a pensare che non tutto finisce su questa terra, siamo esseri eterni, viviamo per sempre. Ci sarà una continuazione, il tuo Pippi tu non l’hai perso per sempre”. Commovente, infine, il discorso di Gerry Scotti, che ricorda a Iva che tutto il paese è al suo fianco, invitandola a non perdere quella luce che l’ha resa una delle artiste più amate nella storia della musica italiana.