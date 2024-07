Giorgia Meloni in Cina, le pagelle dei suoi look

Nel corso del suo viaggio in Cina, Giorgia Meloni ha fatto sfoggio di alcuni look davvero vincenti

Fonte: ANSA Giorgia Meloni in visita in Cina

Missione diplomatica in Cina per la premier Giorgia Meloni, ospite del presidente Xi Jinping da domenica 28 a mercoledì 31 luglio 2024. Al di là del ruolo istituzionale, però, ad attirare l’attenzione del pubblico sui social è stato il suo look, insieme alla presenza di sua figlia. Di seguito tutti i dettagli “extra” di questa visita in Asia.

Il look di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni è sempre molto attenta al suo look, che è curato nella maggior pare dei casi, almeno per quanto riguarda eventi istituzionali, da una grande firma italiana. Parliamo di Armani. Il celeberrimo stilista ha accettato con estremo piacere la proposta di vestire il capo del governo.

Anche in Cina, così come in altre occasioni, Giorgia Meloni ha fatto sfoggio di colorazioni chiare. Appena giunta a Pechino, si è infatti distinta nella foto di gruppo scattata nella Great Hall of the People, in occasione della VII sessione del Business Forum Italia-Cina.

Fonte: IPA

Pantaloni stretti neri e giacca panna con richiami scuri nei bottoni. Decisamente più interessante, però, il secondo look sfoggiato. Lo si può ammirare al meglio nella foto scattata con il chairman del National People’s Congress Standing Committee, Zhao Lei. Anche in questo caso la tonalità è chiara ma il look è quasi completamente monocromatico. Domina l’azzurro oceano, che genera una sensazione di calma nei propri interlocutori e, dato l’intento diplomatico, è risultato decisamente vincente. Giacca lunga sfiancata davvero affascinante, poggiata su dei pantaloni palazzo.

Fonte: IPA

Volendo dare dei voti, di certo quest’ultimo look è quello vincente. Merita un netto 9, soprattutto per il coraggio avuto nello svecchiare l’immaginario politico dominante in ambito internazionale, in Italia e non solo.

Giorgia Meloni e sua figlia Ginevra

Innegabile come la grande star di questa visita istituzionale in Cina da parte di Giorgia Meloni sia stata sua figlia. La piccola Ginevra deve dividere l’amata mamma con il mondo della politica. Qualcosa che di certo fatica a comprendere.

In passato, intervistata da Diletta Leotta sul suo ruolo di madre e sulla difficoltà di conciliare i due aspetti della sua vita, la premier aveva spiegato una regola personale. Laddove possibile, tenta di portare con sé sua figlia. Non vuole guardarsi alle spalle e rimpiangere questi anni, che nessuno le ridarà indietro.

La piccola è stata accolta in Cina con tutti gli onori del caso. Soprattutto si è scelto di non imporle un look istituzionale. Vestita in maniera semplice, così da essere libera di muoversi serenamente e non costretta da capi, magari splendidi, ma vincolanti.

La premier ha pubblicato una foto di lei sul suo profilo Instagram. Volutamente Ginevra è mostrata di spalle e il post è da mamma, non da capo di governo: “Ovunque, insieme. Ti amo topolina mia”. Inutile dire che l’apprezzamento è stato enorme. Un plebiscito di commenti positivi. Fan che ora attendono magari qualche foto o video dalla Puglia, dove Andrea Giambruno attende proprio l’ex Giorgia Meloni e la figlia Ginevra. È tempo di vacanze anche per loro.