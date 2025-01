Kylie Jenner, Paris Fashion Week ai suoi piedi: il look con pancia scoperta è già iconico

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La Fashion Week di Parigi è sempre stata sinonimo di stile, lusso e innovazione, ma quest’anno c’è una protagonista assoluta che ha catturato l’attenzione di tutti: Kylie Jenner. La più giovane delle Kardashian-Jenner ha portato il suo inconfondibile tocco glamour alla capitale francese, lasciando tutti senza fiato con un look firmato Chanel che ha già scritto un nuovo capitolo nella storia della moda.

Kylie Jenner, Paris Fashion Week ai suoi piedi: ingresso da regina

Kylie Jenner è arrivata alla Fashion Week di Parigi con una sicurezza che solo le vere icone possiedono. Il suo look, una rivisitazione moderna del classico tailleur in tweed di Chanel, ha lasciato il pubblico e gli appassionati di moda a bocca aperta.

Il completo, tratto direttamente dalla collezione Métiers d’Art 2024/2025, si compone di una giacca cropped in tweed bianco con dettagli argentati e bottoni iconici.

Il taglio corto metteva in evidenza gli addominali scolpiti di Kylie, mentre la minigonna plissettata con una cintura a catena argentata e charm aggiungeva un tocco di modernità. A completare l’outfit, un paio di slingback nere a tacco basso, un’elegante borsa Chanel trapuntata e occhiali da sole dal fascino retrò.

Kylie ha scelto di acconciare i suoi capelli corvini in morbide onde voluminose, un omaggio ai look senza tempo che richiamano il glamour di Hollywood. Il trucco, naturale e luminoso, metteva in risalto il suo famoso sorriso e le labbra carnose, mentre gli accessori raffinati – come una catenina argentata – contribuivano a rendere il tutto ancora più sofisticato.

La regina indiscussa del front row

Seduta in prima fila allo show di Chanel, Kylie ha catalizzato ogni sguardo. Tra gli ospiti presenti spiccavano nomi illustri come Pamela Anderson e Dua Lipa, ma nessuno è riuscito a rubarle la scena.

Pamela Anderson, in una blusa bianca con pantaloni larghi abbinati, e Dua Lipa, in un mantello nero tempestato di glitter, hanno optato per look più classici, ma Kylie ha dimostrato ancora una volta perché è considerata una delle fashion icon più influenti del nostro tempo.

La sua scelta di reinterpretare il tailleur Chanel in chiave audace e contemporanea ha fatto centro, conquistando non solo il pubblico presente ma anche milioni di fan sui social.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Un video della sua entrata, condiviso da Vogue, è diventato virale, con commenti entusiasti come: “È la perfetta incarnazione della visione Chanel” e “Kylie Jenner, la nuova Chanel girl che stavamo aspettando!”.

La trasformazione di un classico

Il look di Kylie non è solo una celebrazione dello stile, ma anche un esempio di come i grandi classici possano essere reinterpretati per le nuove generazioni. Il tailleur in tweed, simbolo di eleganza senza tempo, si trasforma in un capo moderno e accattivante grazie al tocco creativo della maison francese e all’audacia della Jenner.

Questo outfit, inoltre, richiama un momento iconico del passato recente: l’abito Chanel indossato da Olivia Rodrigo nel 2021, che aveva scatenato un’ondata di ricerche sul vintage. Kylie, con il suo tocco unico, sembra destinata a replicare quel successo, riaccendendo l’interesse per i completi Chanel tra le giovani fashioniste.

Fashion Week di Parigi: i dettagli più glamour

La presenza di Kylie Jenner alla Fashion Week di Parigi non è solo un tributo al suo status di icona di stile, ma anche un segnale dell’evoluzione continua del suo rapporto con la moda. La sua recente avventura come fondatrice di Khy, il brand lanciato nel 2023, dimostra quanto sia determinata a lasciare un segno nell’industria.

Mentre Kylie brillava nello show di Chanel, altre maison come Schiaparelli e Valentino hanno offerto spettacoli mozzafiato. Il programma di quest’anno include sfilate di Dior, Giambattista Valli e Jean Paul Gaultier, ognuna delle quali promette di aggiungere un tocco di magia alla capitale della moda.

La passerella di Chanel, però, è stata indubbiamente dominata dalla figura magnetica di Kylie. Nonostante l’assenza di Timothée Chalamet, suo presunto compagno, la Jenner non ha avuto bisogno di supporto per farsi notare. Con il suo outfit impeccabile e un atteggiamento disinvolto, ha dimostrato di essere la regina indiscussa del momento.