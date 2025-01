Kylie Jenner spavalda (ed esagerata): il look con la scollatura vertiginosa alla Parigi Fashion Week

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Kylie Jenner

Può una trendsetter come Kylie Jenner perdersi la settimana della moda, in qualsiasi posto del mondo questa si stia svolgendo? La risposta è ovviamente no: l’imprenditrice si trova attualmente a Parigi e, come sempre, sta provvedendo gradualmente a soddisfare il proprio seguito con tutto un susseguirsi di fashion moment alla sua maniera. L’ultimo ensemble modaiolo è stato quello decisamente azzardato scelto per partecipare alla sfilata Haute Couture Primavera-Estate 2025 di Jean Paul Gaultier, con il quale ha catalizzato la totalità degli sguardi in front-row. Curiosi di saperne di più? Non resta che proseguire nella lettura.

L’abito-corsetto di Kylie Jenner da Jean Paul Gaultier nel dettaglio

Se c’è un fatto certo questo è come Kylie Jenner, in quanto degno membro della propria famiglia, sappia esattamente come attirare l’attenzione: da Jean Paul Gaultier alla Paris Fashion Week lo ha fatto, ad esempio, indossando uno scollatissimo e scultoreo abito corsetto.

La sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2025 della casa di moda francese di lusso è stata una collaborazione con il celebre stylist Ludovic de Saint Sernin, uno spettacolo all’insegna di texture uniche, silhouette a vista e dettagli trasparenti e in pizzo. Numerose erano le star a parteciparvi, perfettamente abbinate al mood generale avvolte in mise succinte e sensuali.

La fondatrice di Khy occupava la prima fila della sfilata con tale scenico vestito color bronzo, dotato di profondissimo scollo a V, una creazione dello stesso Ludovic de Saint Sernin, non a caso uno degli stilisti prediletti del clan Kardashian-Jenner .

L’abito-scultura, fortemente attillato, avvolgeva curva per curva la sinuosa silhouette della ventisettenne mimando le sembianze di un corsetto a cingerle i fianchi sino ai piedi, per poi culminare in un mini strascico.

Data la spiccata audacia della mise, gli unici accessori indossati erano dei piccoli orecchini borchiati e una curiosa borsa trasparente. Semplice anche l’acconciatura: i lunghi capelli della sorella di Kim Kardashian erano sono raccolti in uno chignon ordinato, accuratamente pettinato all’indietro.

Ed eccola, in una delle foto ricordo a comporre il carosello postato sul proprio profilo Instagram, dare sfoggio delle sue celate abilità di cat-walker sfilando nella penombra della passerella, come fosse una inedita clip da dietro le quinte.

Il look total-Chanel di Kylie Jenner era da vera diva

Diametralmente opposto all’arditezza dell’ensemble appena descritto, da molti considerato fin troppo esagerato, quello scelto per l’arrivo a Parigi: il look di Kylie Jenner – per l’occasione nei panni di una vera diva d’altri tempi in un completo vintage di gran tendenza – era una rivisitazione moderna del classico tailleur in tweed di Chanel. Inutile dire come la sua prima apparizione nella capitale francese abbia lasciato ogni appassionato di moda a bocca aperta.

Fonte: IPA

Il completo era tratto direttamente dalla collezione Métiers d’Art 2024/2025, composto da una giacca tagliata in misura cropped bianca e ovviamente dotata di dettagli argentati e bottoni caratteristici. A cambiare le carte in tavola era anche la minigonna, corta e plissettata, accessoriata di sottile cintura a catena argentata con charms ad aggiungere un tocco di modernità al tutto. Ed ecco ai piedi, come da copione, un paio di slingback nere dal tacco basso, rigorosamente accompagnate da un’iconica borsetta Chanel trapuntata e da occhiali da sole dal taglio retro.

Che Kylie Jenner con il suo inconfondibile stile conquisti la Paris Fashion Week? Non resta che stare a vedere.