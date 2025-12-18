Kylie Jenner super glamour con l’abito rosa piumato: il dettaglio incanta

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

C’è chi vive le feste fino all’ultimo brindisi e chi, invece, preferisce spegnere le luci presto senza però rinunciare a farsi notare. Kylie Jenner appartiene decisamente alla seconda categoria. L’imprenditrice ha celebrato l’holiday party del suo brand Kylie Cosmetics con un look da effetto wow e una chiusura di serata sorprendentemente intima e rilassata, trasformando una semplice festa aziendale in un momento super glamour.

Il party dress di Kylie Jenner sembra uscito da una fiaba

Per l’occasione Kylie Jenner ha scelto un abito rosa firmato Conner Ives, pensato per catturare lo sguardo senza risultare eccessivo o volgare. La schiena completamente scoperta, il taglio halter e le aperture laterali sul punto vita valorizzano la figura senza appesantirla, mentre le piume applicate lungo la gonna e sulle spalline aggiungono movimento e un tocco quasi carnevalesco. A rendere il vestito ancora più grandioso contribuisce anche lo spacco sul retro, che accompagna i passi e trasforma l’abito in qualcosa di vivo, pensato per essere indossato e mostrato in movimento.

L’insieme costruisce una silhouette scenografica ma leggera, che rende questo party dress quasi fiabesco, di certo non il classico abito da sera, capace di raccontare una femminilità giocosa, sicura e lontana dai soliti cliché natalizi. E mentre i social si concentrano sulle piume e sui cut-out, lei approfitta del periodo natalizio per spingere sulle novità del suo brand, come la capsule “King Kylie”, pensata come omaggio all’era che ha segnato l’ascesa dell’imprenditrice nel mondo del beauty.

Le vere dive vanno a letto presto

Come già accennato il look presentato al party ha trovato la sua consacrazione sui social, dove Kylie Jenner ha condiviso un breve video che mostra l’abito in tutto il suo splendore. Ma a colpire non sono state solo le piume: a sorprendere i fan è stato soprattutto il dopo festa. Niente notti insonni o party interminabili, quella della padrona di casa è stata una comparsata, un momento breve ma intenso che ha ricordato un po’ a tutti che le feste sono belle, certo, ma c’è chi lavora e si deve svegliare presto.

Così poco dopo le 22.30 ecco che spunta una storia Instagram in cui Kylie coccola la sua gatta sul letto. E noi ce la immaginiamo già in pigiama, pronta per una notte romantica accanto a Timothée Chalamet.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet matchy matchy alla premiere

La serata natalizia arriva a ridosso di un periodo intenso anche sul fronte pubblico. Nei giorni scorsi l’imprenditrice è apparsa proprio accanto al suo compagno in occasione di un evento legato all’ultimo film di Chalamet, Marty Supreme, mettendo a tacere le voci che li vorrebbero già in crisi. I due hanno sfilato insieme alla première del film a Los Angeles, in una serata che ha riportato la coppia sotto i flash dopo settimane di assenza pubblica.

I due per l’occasione si sono presentati con un look coordinato arancione e continuano a tenere la relazione lontana dai riflettori quanto basta per incuriosire i fan, scegliendo di condividere solo momenti accuratamente selezionati, senza trasformare la vita privata in una narrazione continua a uso e consumo del gossip.