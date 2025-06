Kylie Jenner lascia Venezia in total leopardato: anche il comfy look diventa chic

Kylie Jenner lascia Venezia con un look leopardato che reinventa il comfy da aeroporto: top smanicato, pantaloni Y2K e infradito neri

IPA Kylie Jenner

Che sia un tappeto rosso o la passerella (invisibile) di un aeroporto, Kylie Jenner non si concede mai una distrazione di stile. E anche quando si tratta di viaggiare con i figli al seguito – la piccola Stormi e il fratellino Aire – la regina dei social e fondatrice di Kylie Cosmetics dimostra che anche il comfort può trasformarsi in una dichiarazione di moda. Lo ha fatto il 29 giugno, lasciando Venezia dopo un weekend da favola, sfoggiando un completo che ha attirato tutti gli sguardi, trasformando il pontile del taxi acqueo in uno street style moment da manuale.

Kylie Jenner lascia Venezia in total leopardato

Dopo tre giorni di festeggiamenti per le nozze da 46 milioni di dollari tra Lauren Sánchez e Jeff Bezos, Kylie Jenner ha salutato la città lagunare con uno dei trend più chiassosi e amati del 2025: la stampa animalier.

Il completo scelto da Kylie – un top smanicato a girocollo e un paio di pantaloni a vita bassa con fondo svasato – è in perfetto stile Y2K e richiama le vibe delle icone pop dei primi anni Duemila, ma con l’allure moderna e raffinata che lei riesce sempre a portare con sé. Il look, total leopard print, sembra uscito direttamente dal guardaroba di una it-girl che non ha paura di osare.

IPA

A piedi nudi (quasi), la Jenner ha scelto un paio di infradito nere, comodissime ma perfette per dare l’ultimo tocco rilassato all’ensemble. A rendere tutto più glam ci pensano però gli accessori: occhiali da sole neri dalla montatura ovale sottilissima, un orologio d’oro, un bracciale a catena in argento e diversi anelli con diamanti, ben distribuiti sulle mani.

Nulla è lasciato al caso, nemmeno nei momenti più easy. Il beauty look? Onde morbide con riga centrale e un makeup giocato su labbra rosate effetto gloss e zigomi ben scolpiti: una versione soft glam, ideale per un volo dopo giorni di red carpet e feste notturne.

IPA

Il weekend da sogno (e da look) tra boho, lingerie e jet set

Il viaggio veneziano di Kylie Jenner è stato tutto fuorché minimal. Dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram (seguito da oltre 393 milioni di follower), la founder di Khy ha condiviso alcuni scatti del look aeroportuale, tra uno specchio del bagno dell’hotel e un momento con i bambini durante il tragitto in taxi acqueo. Ma prima di questo outfit leopardato, la Jenner aveva già fatto parlare di sé con altre scelte stilistiche audaci.

Durante la “Dolce Notte” – il party finale delle nozze Sánchez-Bezos, pensato come un pigiama party glamour – Kylie ha abbracciato lo spirito boho con un crop top bianco con frange e pantaloni neri, mentre la sorella Kendall optava per un minidress blazer blu notte con cappuccio trasparente.

Il giorno prima, la Jenner aveva sfoggiato un audacissimo abito silver ispirato alla lingerie, con profonda scollatura e tessuto satinato, rompendo ogni protocollo da invitata a nozze. E come dimenticare il bikini in lattice nero con pantaloni abbinati? Un’ode al latex anche sotto il sole veneziano, che dimostra quanto la moda per Kylie sia prima di tutto un linguaggio personale, da esibire senza freni.