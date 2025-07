Kendall e Kylie Jenner fanno impazzire St. Tropez: bikini, tuffi e party da sogno

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Getty Images Kendall e Kylie Jenner

Kylie Jenner e Kendall Jenner conquistano St. Tropez con un’estate tra tuffi dorati, party esclusivi e look da capogiro. Le due sorelle più glamour del clan Kardashian hanno infiammato le spiagge della Costa Azzurra, tra un cocktail al LouLou Beach Club e un bagno collettivo tra amiche, mostrando al mondo che lo stile – anche in riva al mare – è una questione di famiglia.

Kendall e Kylie Jenner: un’estate dorata tra St. Tropez e Toscana

Dopo aver catalizzato l’attenzione al matrimonio milionario di Jeff Bezos e Lauren Sánchez in Italia, le Jenner hanno proseguito la loro vacanza europea in grande stile. Prima la Toscana, con soggiorni lussuosi e mise floreali tra vigneti e ville da sogno, poi la tappa nella Saint-Tropez più esclusiva, quella dei beach club come il LouLou’s. Ed è proprio qui che Kylie e Kendall sono state immortalate in una delle giornate più paparazzate dell’estate 2025.

Tra onde, risate e abbracci con le amiche – tra cui la fedelissima Stassie Karanikolaou – le due sorelle si sono concesse un bagno collettivo in mare aperto. Kendall, modella da passerella e musa di maison come Versace e Jacquemus, ha sfoggiato un look da spiaggia impeccabile: un mini-abito in mesh nero con pois bianchi, leggermente trasparente, sotto cui si intravedeva un micro bikini nero a triangolo. Il vestito, aderente e minimal, valorizzava la sua figura slanciata, mentre gli occhiali da sole neri avvolgenti aggiungevano un tocco di mistero anni ’90. I capelli scuri, raccolti parzialmente, le incorniciavano il volto con nonchalance.

IPA

Kylie Jenner: la regina del beachwear (e dei rumors)

Accanto a lei, Kylie Jenner sembrava uscita da uno shooting di moda. La fondatrice di Kylie Cosmetics ha scelto un costume intero bianco optical dal taglio super sensuale: scollatura asimmetrica, spalle scoperte e ampi cut-out sui fianchi che lasciavano poco spazio all’immaginazione.

A completare il look, una mini gonna bianca plissé, perfetta per passeggiare sul bagnasciuga con disinvoltura. I capelli lunghi e scuri erano lasciati liberi sulle spalle, mentre un paio di occhiali ovali total black incorniciavano il viso truccato con la solita precisione da beauty mogul.

Kylie non si è limitata a un solo look: il giorno precedente aveva sfoggiato un due pezzi animalier dorato con reggiseno a balconcino strutturato e slip sgambati, immortalata con un calice di vino bianco e una ciotola di ciliegie tra le mani.

Un mood da “dolce vita” in salsa Jenner, condiviso con i fan su Instagram. Si tratterebbe di un’anteprima della sua nuova collaborazione con Frankies Bikinis, firmata con Francesca Aiello: “L’annuncio è arrivato via social con un video che mostra le due imprenditrici stringersi la mano” – si legge nella caption del post.

E mentre il lancio ufficiale della capsule con Frankies è ancora avvolto nel mistero, i look da resort di Kylie stanno già facendo il giro del web. Dal bikini floreale abbinato al foulard nei corridoi del resort italiano, fino all’ultimo completo bianco total beachy-chic, la giovane imprenditrice sta riscrivendo le regole del beachwear contemporaneo con una femminilità potente e studiata.

IPA

Una passerella sul bagnasciuga (e qualche indiscrezione)

A completare il quadretto perfetto, ci hanno pensato le risate tra sorelle, i tuffi improvvisati, le pose spontanee e quella capacità unica delle Jenner di far sembrare ogni momento un episodio extra di The Kardashians.

Nelle immagini più virali, Kendall emerge dal mare con il vestito in mesh completamente aderente al corpo, ridendo con Kylie e un’amica in abito effetto tie-dye verde e arancio, anch’esso completamente inzuppato. In un’altra, Kylie mostra il retro del suo costume intrecciato e della mini gonna trasparente, mentre solleva il braccio in un gesto di festa, evidenziando il tatuaggio “before” inciso sull’avambraccio.

Nel frattempo, i fan continuano a interrogarsi sui presunti ritocchi estetici della più piccola del clan. Dopo le dichiarazioni rilasciate su TikTok in cui confermava di essersi sottoposta a un intervento al seno (“445 cc, profilo moderato, sotto muscolo. Silicone! Dr. Garth Fisher!”), molti utenti si sono chiesti come faccia a non mostrare alcuna smagliatura. Tra sospetti di BBL ridotto, vita “insolitamente stretta” e assenza di segni visibili post gravidanza, Kylie continua a far parlare di sé anche quando sembra solo divertirsi tra le onde.