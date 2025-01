Vintage trend 2025, tutti i beauty look anni ’60 delle star dal make-up ai capelli

Sull’onda nostalgica che ha travolto lo scenario tendenze, il livello successivo pare essere stato raggiunto: il 2025 è nel segno dello stile Old Hollywood, complice l’irresistibile quanto emblematica eleganza sofisticata e seducente delle dive di un tempo ad irretire ed ispirare le celebrities. I riferimenti agli anni Sessanta sono evidenti a partire dal comparto beauty, in cui acconciature e make-up ricalcano per filo e per segno quelli dell’epoca rinnovati da un’aura, se possibile, ancor più glamour.