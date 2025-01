Kendall e Kylie Jenner ad Aspen: glamour in giacche in pelliccia coordinate

Kendall e Kylie Jenner trasformano Aspen nella loro passerella, sfoggiando look total black coordinati con giacche in pelliccia. Il glamour invernale al suo massimo.

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Kendall e Kylie Jenner

Aspen si conferma ancora una volta la destinazione invernale preferita dalle celebrità, e questa volta sotto i riflettori ci sono Kendall e Kylie Jenner, che hanno trasformato la neve in passerella con il loro stile impeccabile. Le sorelle Jenner, accompagnate dalla piccola Stormi e dalla loro amica Hailey Bieber, hanno cenato al ristorante di lusso Casa Tua, ma ciò che ha davvero catturato l’attenzione è stato il loro look total black dominato dalle pellicce.

Un après-ski da star: Kendall Jenner in pelliccia minimal chic

Kendall Jenner, con la sua innata eleganza, ha optato per un look che unisce la semplicità alla raffinatezza. La top model ha indossato un completo nero composto da una giacca in pelliccia aderente, lasciata volutamente aperta per creare una scollatura audace, abbinata a una gonna lunga con uno spacco discreto. Ai piedi, un paio di stivali al polpaccio a punta, che hanno conferito al suo outfit un tocco sofisticato e funzionale per il clima di Aspen.

Fonte: IPA

Il dettaglio del raccolto slicked-back, ormai una firma per Kendall, ha esaltato l’essenzialità del look, mettendo in risalto i lineamenti della modella. Non è da escludere che la giacca faccia parte della sua crescente collezione di pezzi vintage, un trend che Kendall ha sposato con entusiasmo negli ultimi tempi. Il risultato? Un outfit che, pur nella sua semplicità, emana un fascino irresistibile, perfetto per la cornice glamour di Aspen.

Kylie Jenner e Stormi: glamour audace e tocchi futuristici

Kylie Jenner, sempre pronta a osare, ha scelto un abito nero mini che scompariva sotto un’ampia pelliccia nera oversize. Nonostante le temperature glaciali, la fondatrice di Kylie Cosmetics ha sfidato il freddo con solo un paio di collant velati e tacchi a spillo lucidi. Il tocco finale? Un paio di occhiali da sole ovali, perfetti per aggiungere un’aria di mistero e sofisticazione.

Fonte: IPA

Accanto a Kylie, la piccola Stormi si è distinta per il suo look adorabile ma altrettanto alla moda: un piumino argentato riflettente, perfetto per richiamare l’atmosfera innevata di Aspen, abbinato a pantaloni in pelle nera e stivali con platform. La figlia di Kylie dimostra già di seguire le orme stilistiche della madre, con un outfit che bilancia comfort e tendenza.

Aspen: passerella invernale per le Jenner

Aspen non è solo un luogo di vacanza per le sorelle Jenner, ma anche un palcoscenico per i loro look invernali che dettano tendenze. Negli anni, Kendall e Kylie hanno mostrato di saper mixare capi funzionali come giacche shearling, balaclava e pellicce con elementi più audaci e inaspettati, come minidress e cappelli di pelliccia.

Fonte: IPA

Questa volta, il tema della pelliccia coordinata ha dominato: un richiamo alla tradizione dell’après-ski, reinterpretata in chiave moderna. La scelta del nero come tonalità principale non solo esalta la silhouette delle due sorelle, ma sottolinea anche la loro capacità di dettare moda in ogni situazione, dalle cene informali ai red carpet.

Fonte: IPA

Una serata tra sorelle e glamour senza tempo

La serata ad Aspen ha visto anche la presenza di Hailey Bieber, grande amica delle Jenner, che è riuscita a evitare le luci dei riflettori uscendo dal ristorante senza farsi immortalare dai fotografi. Tuttavia, la vera star è stata la complicità tra Kendall e Kylie, evidente non solo nel loro stile impeccabile, ma anche nella capacità di trasformare ogni occasione in un momento fashion iconico.