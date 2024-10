Effetto blu notte, la manicure di Hailey Bieber è il trend che ci piace e che possiamo avere tutte

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: Getty Images Le unghie dell'autunno? effetto blu notte come quelle di Hailey Bieber

Che le celeb siano una fonte inesauribile di tendenze da seguire è cosa certa, dopo tutto hanno a disposizione i professionisti migliori e a noi, non resta che fidarci. E se si tratta di seguire un trend per abbellire le nostre unghie con una tonalità di smalto in perfetto mood autunnale ma dal tocco originale, ecco che non ci sono davvero dubbio su quale sia la cromia da scegliere, e la manicure sfoggiata da Hailey Bieber ce ne ha dato la conferma definitiva. È il blu notte il colore dell’autunno/inverno, una tonalità intensa, corposa e sognante di blu, che avvolge le unghie e che gli dona un effetto ammaliante immediato.

Certo, questa manicure non è adatta a chi cerca una versione demure o minimal di nail art, perché il blu non è per nulla un colore che non si nota o dall’effetto nude, ma se vi piace colorare le vostre unghie e osare con delle cromie diverse e d’impatto, questa è senza dubbio la tonalità giusta e da provare questo autunno.

La manicure blu notte di Hailey Bieber

Una cromia che è sempre stata tra i must stagionali e che, insieme al classico rosso, al bordeaux, al marrone e al verde, è tra le più gettonate per donare alle unghie un tocco di colore e di fascino in più. Ma che nella manicure di Hailey Bieber si mostra in una sfumatura davvero magnetica, un blu notte intenso, corposo e che cattura lo sguardo. E che ha catturato anche l’attenzione del web che se ne è subito innamorato.

Un colore che ricorda tanto la notte quanto il blu degli zaffiri, cosa che rende questa manicure ancora più ricercata e impossibile da non voler provare anche su di sé. Insomma, una nail art che piace e che una volta provata è davvero difficile non voler sfoggiare in ogni occasione. E dopo tutto perché dovreste?

Come portare lo smalto blu

La manicure blu, infatti, si presta a diverse interpretazioni, optando per uno smalto corposo e dal finish omogeneo, sia lucido che matte, ma anche provando uno smalto effetto shine, che crei la sensazione di essere sotto un cielo stellato, in perfetto mood blu notte. Delle nail che si possono sfoggiare con un look casual o con un outfit più elegante, perché sanno adattarsi a ogni occasione mantenendo sempre il loro fascino e aggiungendo un tocco di ricercatezza e originalità a ogni vostro look.

Un colore che si nota e che come tale deve essere applicato alla perfezione, affidandovi alle mani esperte di un professionista o optando per una manicure in versione fai da te.

Come realizzare la manicure blu notte

Per garantirvi un effetto a regola d’arte, dovrete preparare bene le vostre unghie a ricevere lo smalto, idratandole alla perfezione, curandone le cuticole, stendendo un primo strato di primer o di top coat, il vostro smalto blu notte e finendo il tutto con un altro strato di top coat per sigillare la manicure e donarle lucentezza.

Per la forma e la lunghezza, potete optare per lo stile che preferite, perché le unghie blu si portano sia corte che lunghe, sia ovali che a mandorla, squadrate, squoval o a stiletto. Insomma, come più vi piace ma con la certezza che, in qualsiasi modo, il vostro smalto blu notte sarà il vero protagonista del vostro intero look.

