È green mania! Le unghie verde oliva di sono il trend autunnale da provare

Fonte: iStock Unghie verde oliva, la manicure di tendenza dell'autunno 2024

Se c’è un colore che sta davvero facendo breccia nei cuori di molti in questo autunno/inverno 2024 è il verde. Ma non di una tonalità qualunque, il protagonista assoluto delle tendenze moda della stagione è il verde oliva, o per molti il verde militare. Una sfumatura che cattura lo sguardo, non troppo forte ma nemmeno pastello, che dona carattere a ogni look e che è diventato un vero must have anche in campo beauty, e più precisamente nella manicure. Perché diciamolo pure, tra bordeaux e borgogna, sfumature del marrone, nero e tonalità intense di blu, le unghie verde oliva sono il colore da sfoggiare durante l’autunno/inverno per garantirsi una nail art che spicchi e in perfetto mood con i trend stagionali.

Com’è il verde oliva di tendenza per l’autunno

Una cromia che non è un verde a caso, ma che ricorda esattamente il colore delle olive, tanto che queste unghie sono chiamate anche Martini nails. Una tonalità di verde che non è troppo tenue ma nemmeno forte e intensa come il verde bosco e che si compone essenzialmente di una punta di verde e di giallo miscelate tra loro per dare vita a questo colore di tendenza e già amatissimo dalle celeb, una fra tutte Selena Gomez.

Una colorazione che, anche a seconda dello marca di smalto scelto, può variare leggermente, ma sempre mantenendo le sue caratteristiche di verde oliva.

Essie Il must have per le tue unghie verde oliva

Come valorizzare le unghie con il verde oliva

Un nuance che si può scegliere sia in versione basic, optando per uno smalto classico da applicare dopo aver creato una base di top coat trasparente, sia in versione lucida o cromata, per donare alla unghie un tocco shine invidiabile, ma anche optando per uno smalto verde oliva matte e opaco, un tocco chic alle unghie inaspettato e originalissimo.

Essie Unghie verde oliva dall’effetto cromato ed extra shine

Un colore si che presta benissimo per delle unghie verde oliva total green, applicando lo smalto su tutta la superficie delle unghie, sia optando per una french manicure verde militare, colorando solo la lunetta con questa tonalità green davvero glam.

Opi Lo smalto effetto shine dai toni oliva

Ma che potete anche utilizzare in abbinamento ad altri colori, mixandoli tra loro per creare una manicure verde militare che spicchi per originalità e fantasia.

Per esempio abbinando questo colore a delle tonalità come il rosa antico o il nude e creando una manicure elegante e raffinata, o ancora provando il contrasto tra unghie verde oliva e unghie bordeaux, borgogna o vinaccia, per un look delle mani che si noti per il suo carattere. E fino al mix tra verde e nero, per un effetto deciso e in chiave rock.

Imtiti Il tuo smalto semipermanente verde oliva

A chi stanno bene le unghie verde oliva

Una manicure che si presta benissimo a essere sfoggiata sia sulle unghie corte, valorizzandone la forma, sia su quelle più lunghe. Ma che in linea generale si può utilizzare su ogni tipologia di unghia, cercando la forma e la lunghezza che meglio valorizzi le proprie mani. Per esempio optando per una forma arrotondata o squoval, elegantissime e dall’aspetto chic, per una forma più squadrata se avete le dita lunghe e affusolate o per un forma ovale se le avete più tozze, aiutandovi e creare un effetto che le slanci.

E giocando con gli smalti e con colori come siete solite fare, ma con la certezza che le vostre unghie verde oliva spiccheranno sopra ogni altra cosa grazie al loro fascino unico e particolare, in perfetto mood con l’autunno.

