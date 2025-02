5 prodotti per rinforzare le unghie fragili (e renderle sane e forti)

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Unghie fragili, i prodotti per renderle sani e forti

Capita spesso e senza una ragione apparente, di trovarsi con le unghie fragili, che tendono a spezzarsi, sfaldarsi e indebolirsi. Un problema che dipende molto frequentemente dalle abitudini quotidiane, per esempio la poca attenzione a proteggere la parte, ma che può generarsi anche come conseguenza a carenze alimentari e di sostanze indispensabili per il benessere della parte (solitamente di vitamine A, B, C, D ed E o minerali come ferro, zinco, selenio e rame) e fino a problematiche dell’organismo, come campanello d’allarme per disturbi o patologie.

Come prendersi cura delle unghie fragili

A seconda della causa scatenante, quindi, e per cui è importante agire in modo mirato soprattutto in caso di patologie, ci sono delle piccole attenzioni che si possono dare alle unghie fragili per permettergli di tornare in salute e di stare bene, sane e forti.

Per prima cosa, quindi, è importante evitare di sottoporsi a trattamenti e ricostruzioni, lasciando le unghie al naturale per qualche giorno. In questo modo si va a evitare che la parte venga stressata, permettendole anche di ricevere e assorbire eventuali prodotti rinforzanti nel migliore dei modi. Stessa cosa vale per l’utilizzo delle smalto, che è meglio sospendere per un po’, evitando anche l’uso di solventi che possono danneggiare la superficie ungueale. Infine, è importante proteggere la parte con dei guanti, soprattutto quando si usano le mani per le normali faccende di casa, evitando il contatto con detersivi o prodotti che possono intaccare il benessere delle unghie.

I prodotti per rinforzare le unghie fragili

Ma non solo. Oltre a seguire queste piccole accortezze, un’altra cosa da fare e che risulta importantissima ed efficace se si vuole risolvere il problema delle unghie fragili, è agire con dei prodotti mirati e che nutrano la parte, proteggendola e rinforzandola.

Per prima cosa, quindi, è importante idratare le unghie ogni giorno con una crema idratante e con un olio specifico, come quello di OPI, ProSpa Nail & Cuticle Oil, che agisce per riparare e rinforzare le unghie e le cuticole, agendo in modo mirato e profondo per il benessere della parte.

Offerta OPI Più benessere per unghie e cuticole

O ancora optando per un prodotto come ONails, di Bionike, un trattamento in soluzione idro-alcolica per unghie fragili e che hanno la tendenza a spezzarsi e sfaldarsi. Un prodotto a base di pantenolo, magnesio e zinco, che aiutano a rinforzare la struttura dell’unghia e favorirne la normale crescita. Un trattamento d’urto che si esegue con 3-4 applicazioni al giorno per una settimana per poi diminuir ea una volta al giorno per tre settimane.

Offerta BioNike Il trattamento che aspettavi per le tue unghie fragili

L’olio-siero nutriente di Poderm, agisce in modo mirato per riparare e fortificare le unghie fragili, rigate, e secche, che tendono a spezzano, rendendole lisce e brillanti e andando a idratare e rinforzare la parte. Un prodotto formulato con ben 8 oli e oli essenziali certificati BIO dalle proprietà riparatrici, nutrienti e rigeneranti, che penetrano rapidamente e rivitalizzano la keratina dell’unghia, rendendola forte e bella.

Poderm L’olio-siero per il benessere delle tue unghie fragili

Anche il balsamo per unghie fragili di Evelin Cosmetics è un prodotto mirato per la cura delle unghie fragili e agisce contro la tendenza delle stesse a rompersi e sfaldarsi. Un gel rinforzante che aiuta le unghie e ripararsi e rigenerarsi, oltre a farle crescere più velocemente e più sane, agendo sulla lamina ungueale e con risultati visibili già dopo soli pochi giorni dall’inizio del trattamento.

Offerta Eveline Cosmetics Un alleato di benessere per le unghie fragili

Infine, è possibiel agire anceh degli smalti rinforzanti, come quello di Deborah, un prodotto mirato per unghie sfaldate e deboli, che contiene calcio e cheratina e che aiuta a rafforzare la superficie ungueale, oltre a donare massimo nutrimento grazie all’azione riparatrice dell’olio di avocado.

Offerta Deborah Milano Smalto rinforzante per le unghie

Insomma, le unghie fragili si possono curare e posson tornare più sane e belle di prima, basta scegliere i prodotti giusti e dedicarsi tante piccole attenzioni quotidiane, che ci fanno bene sia dentro che fuori.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram