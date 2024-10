Tips mania: le unghie press on non sono mai state così cool

Nude, colorate o in 3D, non c'è manicure che tu non possa ottenere con le unghie press on (ed è più facile di quanto credi!)

Le abbiamo viste nei backstage delle Fashion Week di tutto il mondo e indossate durante gli eventi mondani più glamour, pronte ad abbellire le mani delle celebrities: sono loro, le press on nails, o per meglio dire, le unghie finte da incollare direttamente sulle proprie unghie per mezzo di colle liquide o gel adesivi. Nate come alternativa rapida e fai da te alla classica manicure in salone, è particolarmente amata da chi ha necessità di cambiare look frequentemente, senza limiti alla propria creatività, oppure per avere sempre le mani in ordine ma senza la spesa fissa dall’estetista ogni mese. Non si tratta di una novità ma, come spesso accade, potremmo definirlo più correttamente un grande ritorno in auge.

Chi ha attraversato gli anni Novanta e Duemila ricorderà quanto erano di uso comune come alternativa alla manicure professionale ed ora, ormai da un paio d’anni, sono tornate a fare capolino tra i trend grazie alla condivisione social. La grande differenza è che rispetto al passato, il mondo delle unghie fake si è evoluto e ha sfornato tantissime alternative più realistiche, con materiali alternativi di qualità superiore e rendendo accessibile questo trend con tanta disponibilità di forme, dimensioni e colori.

Unghie press on nude

Il marchio numero uno più venduto su Amazon e più virale del web è Kiss ed il motivo c’è. Le sue unghie sono create con una tecnologia a base di acrilici come quelle fatte in salone e hanno una finitura sottile, flessibile e ultra resistente. Sono disponibili in misure diverse in base alla dimensione della vostra unghia e alla lunghezza desiderata.

Ogni kit contiene 28 unghie, colla gel rosa (2 g), mini lima, bastone per manicure. Effetto super naturale assicurato, sia nella versione a mandorla sia nella versione squadrata: a te la scelta!

Kiss Kiss Acrylic Nude French Graceful - M

Kiss Kiss Acrylic Nude French Cashmere - M

Nude sì, but make it cool! Allora ecco la soluzione che stai cercando: un effetto nude sfumato delicatissimo e molto elegante dal finish extra shine. La confezione contiene: 24 pezzi di unghie finte adesive in 12 dimensioni diverse con 24 adesivi gelatinosi (che possono sostituire l’uso della colla), 1 lima per unghie e 1 bastoncino per cuticole.

Ceboic Unghie Finte Nude Sfumate Corte Mandorla

Se sei una fan della french manicure, non temere, esistono molte opzioni sia lunghe che corte, sia con la classica french bianca oppure colorata, come ci siamo abituati a vedere quest’estate.

Natuce Unghie Finte Nude French look classic

MouYouGlow Unghie Finte Nude French look colorate

Unghie press on colorate

Alzi la mano chi in autunno ha subito voglia di una manicure a tema autunnale! Iniziamo da un grande classico, il rosso bordeaux in tutte le sue sfumature, uno dei colori più amati tutto l’anno ma in particolare durate la stagione in cui cadono le foglie. Scommettiamo che è proprio questa la tonalità esatta, al confine tra il rosso e il marrone che stavi cercando? Allora le unghie press on di Ruzister faranno proprio per te. La confezione da 24 unghie medio-corte ovali sono realizzate con una formula in gel premium che garantisce durata e tenuta duratura. Scegli la colla gel in dotazione per rimuoverle facilmente altrimenti fissale con una colla extra strong per una lunga durata.

Ruzister Press On Nails corte a mandorla

Chi l’ha detto che le unghie finte nere debbano sempre sembrare innaturali? Sceglile corte e squadrate come queste in materiale ABS di alta qualità, super lucide ed estremamente realistiche.

Mouyou Unghie Finte Corte MouyouGlow

E se ti piace divertirti con la nail art (magari abbinandola di volta in volta ai tuoi look), con le unghie press on potrai dare sfogo a tutta la tua voglia di colore. Ad esempio, puoi scegliere questo set da 24 unghie artistiche sui toni pastelli del rosa, lilla e viola e abbinarle ad anelli e bracciali in pendant.

Prosy Unghie nail art ovali lunghe

Unghie press on coreane e 3D

Le unghie in stile coreano ormai sono un trend più che affermato anche in Italia, tanto che stanno iniziando ad aprire molti saloni specializzati in manicure coreana anche nel nostro Paese. Se vuoi cavalcare questo stile anche tu puoi osare con le unghie press on sbizzarrendoti con effetti 3D, giocando con perline, decorazioni e applicazioni di ogni tipo, come fiocchetti e cuoricini in rilievo che strizzano l’occhio allo stile coquette. Minima spesa massima resa.

MouYouGlow Unghie coreane 3D coquette

La manicure coreana non prevede necessariamente unghie lunghe, anzi, ecco perché puoi trovare anche tante soluzioni corte e squadrate ma altrettanto cool.

Agasar Unghie coreane corte 3D

Unghie press-on: come si applicano

Al di là della qualità delle unghie press on, ciò che fa davvero la differenza nella resa finale e nella durata delle unghie fake nel tempo è un’adeguata manicure e un’attenta preparazione dell’unghia.

Innanzitutto, non tutti abbiamo lo stesso letto ungueale, motivo per cui dobbiamo individuare un modello della grandezza più simile possibile alla nostra unghia naturale. Per questo è meglio optare per modelli che forniscono unghie di dimensioni diverse all’interno del kit, così da poter selezionare quelle della dimensione coerente per ogni dito.

Ora che hai trovato il match perfetto, puoi dedicarti alla manicure. Per prima cosa occorre limare l’unghia ai lati e in superficie con l’aiuto di una lima o di un buffer. Poi puoi aiutarti con un bastoncino di legno per spingere le cuticole ed eventualmente rimuovere gli eccessi con il tronchesino apposito ma attenzione a non esagerare; lascia sempre una porzione di cuticola per evitare infezioni.

Con una piccola spazzola per unghie, rimuovi le polveri e sgrassa l’unghia da qualsiasi residuo di colla o smalto applicato in precedenza. Ora puoi applicare la colla sull’interno dell’unghia finta, premendo in modo deciso sull’unghia per evitare la formazione di bolle. Attenzione, se decidi di usare gli adesivi in dotazione con alcuni kit, sappi che dureranno meno rispetto all’applicazione con colla. Per una durata extra strong, evita di utilizzare le colle in dotazione e investi su una di qualità come la Maximum Speed di Kiss a presa rapidissima.

Kiss Colla Maximum speed

Lima le unghie finte finché non assumono la lunghezza e la forma desiderata e goditi la tua manicure fino a due settimane!

