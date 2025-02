Fonte: iStock BB cream nails: il trend chic che devi provare anche tu

Eleganti, sofisticate, discrete ma che non passano inosservate: sono le bb cream nails, le unghie frutto di un’attenta manicure ma che regalano un senso di eterea naturalezza.

Proprio come una bb cream per il viso vanno semplicemente a enfatizzare la bellezza naturale della mano, rendendola perfetta, curata, raffinata, ma per nulla vistosa: il classico “c’è ma non si vede” che fa tanto extra chic.

Ed è questa la tendenza da seguire in fatto di manicure, per sfoggiare mani perfette in ogni occasione senza timore di essere eccessive oppure di risultare troppo al naturale. Infatti, questa tipologia di unghie è molto curata, non deve essere a tutti i costi troppo corta e nulla ci vieta di osare con qualche piccolo dettaglio che fa la differenza.

BB cream nails, quali sono i passaggi per averle anche tu

Ma come ottenerle? Ci sono diversi prodotti che possono fare al caso nostro: dagli smalti rosati o color latte, a quelli più perlescenti se si cerca un effetto che lascia il segno e che colpisce lo sguardo.

Ovviamente si dovrà sempre partire dalla base, poi si passa al colore e, infine, al top coat. Le mani dovranno essere curate: quindi via le pellicine, usando delle forbici apposite, le cuticole andranno abbassate e andranno limate le unghie per prepararle al meglio.

Mani perfette, molto naturali e super eleganti, ma nulla vieta di osare con accessori o con decorazioni.

Oppure di optare per un effetto trasparente: Selena Gomez, ad esempio, in occasione della proposta di nozze del suo fidanzato sfoggiava un perfetto esempio di questa manicure e il risultato finale è davvero favoloso, elegante e senza tempo.

Gli smalti per creare la perfetta BB cream nails

Ci sono tanti marchi diversi che propongono le giuste tinte per creare la perfetta BB cream nails: da quelli rosa, a quelli più lattiginosi, l’obiettivo è puntare a una manicure effetto naturale, con un’unghia che non viene avvolta da colori accesi (un altro trend di questo autunno inverno è, ad esempio, è stato il verde oliva che è una nuance molto intensa e coprente), ma risulta estremamente naturale.

Tra i brand da provare vi è Essie che propone Ballet Slippers, uno smalto che promette un risultato professionale. La tenuta è a lunga durata e il finish ultra-brillante, inoltre il pennellino piatto rende l’applicazione molto più semplice. Basta un passaggio se si desidera un effetto ultra-naturale.

Smalto rosa a lunga tenuta e dal finish brillante di Wakeup Cosmetics, anche questo è davvero semplice da stendere grazie a un pennello a taglio tondo. La sua particolarità è quella di contenere un filtro UV che permette di prevenire lo scolorimento dello smalto.

Aieenjor vende uno smalto bianco lattiginoso a base d’acqua, semplice da stendere in maniera uniforme: un solo strato regala un colore leggero, mentre se si applica più volte si andrà a intensificare. Facile anche da eliminare.

Infine, il rosa nude di OPI Nail Envy Bubble Bath che non solo va a colorare l’unghia ma la rende più forte: infatti grazie alla Tri-Flex Technology vengono rinforzate quelle deboli, favorendone la crescita. E in più il colore è perfetto per ottenere la perfetta BB cream nails.

Rimmel 60 Seconds Super-Shine propone Sea Nymph, si tratta uno smalto leggermente rosato che promette di asciugarsi in pochissimo tempo e di donare all’unghia la perfetta colorazione per essere chic senza dover eccedere, ma semplicemente andando a evidenziare la bellezza naturale delle mani.

Gli smalti più particolari per una BB cream Nails scintillante ma non solo

Naturali, eleganti, bellissime, ma senza dimenticarsi di brillare: se si desidera ottenere una BB cream Nails scintillante allora ci sono alcuni smalti che propongono colori perlescenti e favolosi, tutti da provare.

Come Birthday girl di Essie con glitter rosa e oro, un prodotto che ha un’alta copertura e lucentezza e promette un’applicazione facile e veloce, oltre a una lunga durata che resiste alle scheggiature. Per un effetto glamour ma comunque naturale.

Un’alternativa la offre Semilac con lo smalto Pearl Lila: una tonalità di viola chiara, luminosa e con una lucentezza perlacea. Un colore davvero intrigante, per un’unghia naturale, ma non troppo. Si tratta di uno smalto semipermanente.

Manucurist mette in vendita Active Shine, uno smalto nude beige che esalta la luminosità delle unghie con uno scintillio perlato, ma se questo non bastasse il prodotto combina trattamento riparatore indurente con lo smalto classico. E il finish è luminoso e raffinato.

Collistar Puro Smalto è un prodotto a lunga durata, facile da applicare, che si asciuga velocemente e con effetto gel. La sua peculiarità è quella di contenere oligoelementi e micronutrienti che esaltano la salute e la bellezza naturale delle unghie: per unghie che crescono e lo fanno in maniera resistente. Il tocco perlato completa il tutto.

Come completare la manicure

Ovviamente quando si tratta di manicure e di unghie non possono mancare altri due passaggi, oltre a quello dello smalto, ovvero la base e il top. Entrambi sono fondamentali per un risultato che dura nel tempo e favoloso.

OPI Nail Lacquer Natural Nail Base Coat è una base che si deve stendere con uno strato sottile sulle unghie e che promette di far durare più a lungo la manicure.

Infine, l’ultimo passaggio è quello con il top coat, si può provare ad esempio Essence Colour Shield che si asciuga in maniera molto veloce e garantisce un’ottima durata, mantenendo lo smalto favoloso per più giorni.

