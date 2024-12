Selena Gomez e Benny Blanco si sposano, il dolce annuncio su Instagram

Fonte: IPA Selena Gomez e Benny Blanco si sposano

Profumo di fiori d’arancio per Selena Gomez e Benny Blanco. L’attrice, cantante ed ex reginetta Disney ha annunciato ai suoi fan il fidanzamento ufficiale con il produttore.

Una notizia stupenda che corona una relazione iniziata poco più di un anno fa e che Selena ha voluto condividere tramite una serie di foto sul suo profilo Instagram.

Selena Gomez e Benny Blanco presto sposi: l’annuncio

Selena Gomez e Benny Blanco aspettano le feste natalizie con una notizia romanticissima. La coppia ha annunciato il loro fidanzamento ufficiale, pronti a organizzare il loro matrimonio. Una notizia dolcissima, che arriva in un periodo di grandi soddisfazioni per Selena, che ha appena ricevuto due candidature ai Golden Globes 2025.

Per condividere la notizia del matrimonio con Benny Blanco, Selena ha postato un carosello di foto sul suo profilo Instagram in cui, tra sorrisi, abbracci e baci, sfoggia il suo bellissimo anello di fidanzamento scrivendo “Forever begins now”.

Tantissimi i messaggi di congratulazioni per la coppia: da Taylor Swift, che ha scritto: “Sì, sarò la ragazza dei fiori”, fino a Jennifer Aniston e Olivia Wilde, moltissimi volti dello spettacolo hanno voluto stringersi a Selena e Blanco in questo momento di grande felicità.

Non è poi passato inosservato il commento del futuro marito, che ha scherzosamente scritto: “Ehi, aspetta… quella è mia moglie” confermando ulteriormente l’intenzione di portare Selena all’altare nonostante i due non abbiano ancora svelato una data.

La storia d’amore tra Selena Gomez e Benny Blanco

La notizia delle future nozze tra Selena Gomez e Benny Blanco è solo la ciliegina sulla torta di una relazione che fin dagli albori è apparsa densa di affetto e complicità. I due, entrambi ben radicati all’interno del mondo musicale, hanno iniziato la loro storia d’amore nel 2023.

I due erano buoni amici da tempo, e avevano già collaborato insieme in alcuni progetti: ad agosto 2023 anno lavorato insieme al singolo Single Soon, brano che, quasi ironicamente, ha ribaltato le sorti amorose della cantante.

A dicembre dello stesso anno, infatti, tra commenti e docilissimi scatti, i due hanno confermato ufficialmente la loro relazione che, da quel momento, è andata a gonfie vele.

Parlando del suo futuro marito, Selena Gomez non ha mai nascosto il senso di sicurezza provato standogli accanto: “Senza entrare troppo nei dettagli, penso che sia davvero importante incontrare qualcuno che ti rispetti e penso che sia davvero bello appoggiarsi anche a qualcuno che capisce il mondo in cui vivo”.

Una ventata d’aria fresca per una ragazza che, in passato, ha dovuto affrontare momenti difficili come la diagnosi di un disturbo bipolare e il lupus, condizioni che le hanno spesso impedito di vivere momenti sereni, ed è stata sola per alcuni anni: “Sono stata sola per cinque anni e mi ci sono davvero abituata. Molte persone hanno paura di stare da sole e probabilmente mi sono torturata nella mia testa per circa due anni stando da sola, e poi l’ho in un certo senso accettato”.

Poi l’arrivo dell’amore con Benny Blanco che, dal canto suo, ha sempre affermato di aver trovato in Selena un porto sicuro, pensando a un possibile matrimonio già a maggio 2024. Ora che l’annuncio ufficiale è arrivato, i due potranno davvero iniziare i preparativi per una vita insieme.