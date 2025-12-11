Emily Pallini e Nicola Zalewski innamorati, la prima foto di coppia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Nicola Zalewski e Emily Pallini

Ormai è ufficiale Emily Pallini e Nicola Zalewski sono innamorati. L’influencer e il calciatore ora non si nascondono più e hanno deciso di vivere liberamente il loro amore.

Emily Pallini e Nicola Zalewski innamorati

A suggellare la relazione fra Emily Pallini e Nicola Zalewski una foto pubblicata nelle Stories Instagram dell’influencer. Negli scatti che raccontano il suo compleanno infatti spicca quella in cui bacia teneramente il giocatore di fronte ad una torta con le candeline.

Una foto che lascia poco spazio ai dubbi e che racconta una storia d’amore molto chiacchierata. Emily Pallini con oltre 2 milioni di follower su Instagram e TikTok è fra le creators più amate e chiacchierate del momento. La relazione con il giocatore dell’Atalanta aveva fatto discutere per via dell’esistenza di un triangolo amoroso.

Sino a qualche mese fa infatti Emily era legata a Ludwig, produttore e dj amico di Zalewski, mentre il calciatore era fidanzato con la ballerina Nicol Luzardi. A fine ottobre sul ponte degli Annibaldi a Roma era apparso uno striscione proprio dedicato alla relazione – a quanto pare segreta – fra la Pallini e Zalewski.

“Che fossi uno spione lo sapevamo già, Zalewski, tradire un amico si chiama infamità”, recitava lo striscione, in riferimento al presunto tradimento del giocatore nei confronti dell’amico Ludwig.

La reazione di Ludwig

E la reazione di Ludwig non è tardata ad arrivare. Il dj infatti ha condiviso nelle Stories di Instagram lo screenshot di un messaggio che aveva ricevuto in passato dal calciatore e che testimonia la forza della loro amicizia.

“Grazie fra, sei mi fratello vero”, aveva scritto Zalewski e l’artista aveva risposto con: “Pessempre”. Poco dopo lo sportivo si sarebbe avvicinato ad Emily Pallini, il rapporto con Ludwig si sarebbe incrinato sino alla rottura definitiva. Gli ex amici ormai non si seguono più sui social e il dj romano, a detta di molti, sarebbe particolarmente deluso.

Nè Emily, nè tantomeno Zalewski hanno commentato il messaggio di Ludwig, lasciando da parte le polemiche. Nata a Roma il 10 dicembre 2002, Emily Pallini è oggi tra le giovani creator più seguite in Italia, apprezzata per contenuti di moda, lifestyle, bellezza, danza e umorismo.

Emily ha iniziato la sua avventura sui social molto giovane, pubblicando i primi contenuti su Instagram intorno ai 14 anni. In seguito ha debuttato su TikTok nel 2018, quando la piattaforma era ancora conosciuta come Musical.ly. In pochi anni il suo profilo è cresciuto enormemente, arrivando a milioni di follower grazie a balletti virali, sketch divertenti, tutorial di skincare e foto di moda.

Oltre alla presenza sui social, oggi Emily collabora con brand di moda e beauty, partecipando a eventi e iniziative promozionali che le hanno permesso di trasformare la popolarità digitale in una vera attività professionale. Anche la sua vita privata è spesso sotto i riflettori, seguita dai fan e non solo. In passato ha avuto una relazione importante con il ballerino Michelangelo Vizzini, poi l’amore per Ludwig, finito, purtroppo, al centro del gossip per via del legame con Zalewski.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!