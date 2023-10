Un amore che vale un simbolo indelebile sull’anulare sinistro di Nicola Zalewski: un tatuaggio, con una N, circondato da un cuore. Questo è il gesto che ha voluto fare il calciatore della Roma per la sua fidanzata, Nicol Luzardi, con la quale ha deciso di condividere la sua vita ormai da diverso tempo. I due formano infatti una coppia bellissima e, anche nel momento più difficile per lui, la bellissima modella e ballerina ha deciso di restare al suo fianco, pur mantenendo la giusta privacy.

Nicol Luzardi, chi è la fidanzata ballerina di Zalewski

Classe 2000, Nicol Luzardi è una modella e lavora come ballerina. L’abbiamo infatti vista anche in tv, dove ha preso parte alle trasmissioni Ciao Darwin e Tale e Quale Show proprio come elemento del corpo di ballo. Qui ha infatti danzato per Fabrizio Mainini, storico coreografo del programma di Carlo Conti in onda ogni venerdì su Rai1. È inoltre molto attiva sui social, dove svolge l’attività di influencer, ma ama anche condividere scatti di vita quotidiana come quello in cui ha rivelato che Nicola Zalewski è un grande fan del Festival di Sanremo di Amadeus.

In passato, è stata fidanzata con un altro calciatore. Si tratta di Luca Pellegrini, con il quale ha condiviso prima di incontrare Nicola Zalewski nell’estate del 2022. Di lei si sa poco, se non che ha un fratello di nome Nicolas e che ama moltissimo gli animali – ha un cane che si chiama Neo – il mare e lo sport, con il quale si tiene in forma fuori dalle sessioni di danza, che svolge come professionista ormai da tempo.

Fonte: IPA

L’amore con Nicola Zalewski

Sono una coppia dal 2022 ma sono usciti allo scoperto solo alla fine dell’anno. I due hanno infatti preferito tenere per sé la bella novità che li riguardava, anche se c’erano stati degli indizi che lasciavano intendere che molte cose stavano cambiando. A darne velata notizia era stata lei attraverso un video su TikTok, dove aveva specificato: “Quando sono i primi mesi che state insieme e ancora non puoi mostrare che sei una gelosa pazza psicopatica”. Da qui, l’idea che nella sua vita ci fosse un nuovo amore dopo Luca Pellegrini ma nessuno poteva immaginare che si trattasse nuovamente di un calciatore.

Sono quindi usciti allo scoperto poco tempo dopo e proprio attraverso una story sui social. Lui, oltre a essere uno dei giocatori preferiti di Josè Mourinho, è anche molto seguito e amato sui social. Il suo nome è stato però tra i primi fatti da Fabrizio Corona nell’ambito dello scandalo scommesse che ha travolto anche Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, finito in lacrime dopo aver ammesso di essere ludopatico.

Da parte delle rispettive fidanzate – tra cui ricordiamo anche il nome di Giulia Pastore – vige il silenzio più totale. Tutte hanno infatti preferito mantenere la riservatezza, vista la situazione delicata che ha travolto i loro compagni. Quello di Nicola Zalewski è il terzo nome fatto da Fabrizio Corona, dopo che Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali hanno lasciato Coverciano perché coinvolti in un’indagine della Procura.