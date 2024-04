Chiara Sturdà, chi è la fidanzata di Ermal Meta

Fonte: IPA Chiara Sturdà ed Ermal Meta

Ermal Meta è uno dei cantanti più apprezzati dal panorama musicale italiano. L’artista, infatti, riesce sempre a emozionare i suoi ascoltatori con le sue melodie coinvolgenti e il suo modo unico d’interpretare i brani. Dopo una vita difficile, il trasferimento dall’Albania e l’infanzia difficile accanto a un padre violento, il cantante, da diversi anni, ha trovato la felicità accanto a Chiara Sturdà, la sua fidanzata.

Chiara Sturdà, la carriera della fidanzata di Ermal Meta

Ermal Meta fa coppia fissa da diversi anni con Chiara Sturdà. Il cantante e la fidanzata, infatti, stanno vivendo una storia d’amore importante e vivono insieme a Milano. Anche se Chiara Sturdà non si mostra spesso in pubblico ed è piuttosto riservata, la fidanzata di Ermal Meta è nota per la sua attività lavorativa in campo sportivo.

Chiara Sturdà è, infatti, una professionista dello sport. Nata il 16 ottobre 1990 a Milano, da anni, la ragazza ha cominciato una brillante carriera nel mondo del calcio. La fidanzata dal famoso cantante albanese è riuscita a ottenere una laurea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Economia e gestione aziendale e, in seguito, ha cominciato delle esperienze da stagista, soprattutto per l’ospedale Fatebenefratelli, nel campo della contabilità.

In seguito, però, la ragazza ha cambiato settore, cominciando a operare in campo sportivo. Dal 2018, infatti, Chiara Sturdà è un volto di Bergamo Tv, dove è conosciuta come una commentatrice sportiva. In seguito, la ragazza ha approfondito la usa conoscenza nel campo dello sport, grazie a un percorso di studi specifico. Infatti Chiara Sturdà ha frequentato uno workshop di Sport Italia in giornalismo sportivo. Oltre alle apparizioni televisive, la fidanzata di Ermal Meta lavora stabilmente nel mondo del calcio e, in particolare, per la società Top Player Company, che si occupa di managment sportivo e marketing.

Chiara Sturdà, la vita privata

Chiara Sturdà è da anni la fidanzata di Ermal Meta. La ragazza, però, è molto riservata e non ha mai fatto nulla per attirare su di sé la notorietà del compagno. La coppia, a volte, condivide dei momenti della loro storia d’amore sui rispettivi canali social ma si tratta di contenuti non molto frequenti, che fanno trasparire il grande sentimento che li lega. In occasione del trentesimo compleanno di Chiara Sturdà, infatti, Ermal Meta ha postato un augurio molto romantico: “Sei nata 30 anni fa in questo giorno. Doveva esserci un gran sole quel giorno”. Anche la ragazza ha voluto condividere con tutti la felicità provata nel giorno del compleanno del cantante: “A te che irradi il mondo di bellezza, buon compleanno amore”.

Chiara Sturdà ed Ermal Meta hanno dovuto smentire, negli ultimi anni, una presunta gravidanza della ragazza. Anche il matrimonio non sembra essere nei piani della coppia, come confidato dal cantante in un’intervista: “Non condivido il privato e a Chiara non importa apparire, si vergogna. Viviamo insieme a Milano, ma sono figlio di divorziati, non sogno il matrimonio”. La coppia, oltre alla casa milanese ha deciso di comprare un altro nido d’amore in Puglia, a Bari, visto che il cantante ama il mare.