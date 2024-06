Ermal Meta è papà, è nata la figlia Fortuna: il tenero annuncio

Fonte: IPA Ermal Meta

Ermal Meta è diventato papà. L’annuncio direttamente sui social del cantante, che ha postato una foto con tre mani intrecciate (due genitori, una neonata) per dare al mondo la notizia della nascita della piccola Fortuna. Ermal e la fidanzata Chiara Sturdà, che fanno coppia dal 2020, sono al settimo cielo.

L’annuncio di Ermal Meta: è nata la figlia Fortuna

“La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore. 19.06.2024”: ecco il commento commosso di Ermal Meta, a corredo della prima foto di famiglia. Immediatamente sono arrivate le congratulazioni di alcuni colleghi, esponenti della musica italiana, come Giuliano Sangiorgi, Noemi, Levante, Chiara Galiazzo, Fiorella Mannoia, o della televisione come Carlo Conti.

Ad annunciare l’arrivo di Fortuna era stato proprio Ermal il 24 aprile, alla vigilia di un nuovo disco. Con un post su Instagram e la foto di un maglioncino color panna, il cantante si era rivolto direttamente alla bambina in arrivo con una dedica molto toccante: “Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà”.

Il cantante aveva dichiarato a Vanity Fair di non avere paura di prendersi la responsabilità della genitorialità, ma “le uniche paure che posso provare sono legate al mondo in cui viviamo, perché è un mondo instabile, un mondo pericoloso, accadono cose che vanno ben oltre la nostra comprensione”.

“Buona fortuna” è il titolo dell’ultimo album di Ermal, uscito il 3 maggio, dedicato proprio alla figlia. In un’intervista a SkyTG 24 il cantautore aveva parlato della sua concezione di fortuna: “Fortuna è un viaggio che componi, la costruisci la fortuna, quello che ti capita si chiama caso. La balena è bianca ed è rara ma nel romanzo ti ammazza. Sei pronto ad accoglierla la fortuna? La fortuna la incontri nel viaggio”.

Ermal Meta, chi è la mamma di Fortuna

Chiara Sturdà, milanese classe 1990, è la fidanzata di Ermal Meta. Laureata in Economia all’Università Cattolica, dopo uno stage ha cambiato settore ed è diventata una conduttrice di programmi sportivi su Bergamo TV. In seguito, si è aperta a una carriera nel marketing e management sportivo. La coppia è molto riservata, non ama le occasioni mondane e quando può si sposta a rilassarsi in Puglia, dove ha acquistato una casa.

Ermal Meta e Chiara Sturdà si sposeranno? Al momento il matrimonio non è previsto, come ha spiegato lo stesso Meta durante un’intervista: “Viviamo insieme a Milano, ma sono figlio di divorziati, non sogno il matrimonio”. Si può sempre cambiare idea, ma in ogni caso la coppia al momento sembra molto unita e affiatata.

Prima di Chiara, Ermal ha avuto un lungo fidanzamento, di dieci anni, con Chiara Notargiacomo, speaker di Radio Zeta. Nel 2020 è uscito allo scoperto con la nuova fiamma; quattro anni dopo il loro amore è stato coronato dall’arrivo della prima figlia. Intanto, anche il profilo Instagram della neomamma Chiara Sturdà è stato sommerso di congratulazioni e felicitazioni.