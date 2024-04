Fonte: IPA Ermal Meta

Una notizia che è quasi una conferma: Ermal Meta diventa papà. La sua fidanzata, Chiara Sturdà, è infatti in attesa della loro prima bambina ed entrambi non potrebbero essere più felici. E dire che lui ci aveva avvisati: il 2024 sarà un anno diverso dagli altri. Tra le ipotesi, chiaramente, c’era quella bellissima di una nuova vita in arrivo, pronta a sconvolgere quella del cantautore che si prepara al debutto sul palco del Concerto del Primo Maggio al fianco di Noemi. Per lui, è un periodo di grandi soddisfazioni: ha appena rilasciato il singolo L’ultimo pericolo, che anticipa il ritorno discografico in Buona Fortuna, atteso per il 3 maggio.

Ermal Meta diventa papà, l’annuncio su Instagram

“Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà”, ha scritto Ermal Meta nel post in cui ha annunciato al mondo di essere in procinto di diventare padre per la prima volta. Un messaggio d’amore in piena regola, scritto da lui che sa raccontarlo molto bene, e che trasmette la grande attesa per questa nuova vita che arriverà in estate.

Un notizia che arriva insieme alle moltissime altre che lo riguardano, compresa quella del ritorno discografico con un album che è frutto di un lungo periodo di riflessione, in cui nella sua vita ha fatto capolino anche la malattia. Il cantautore di Fier si è infatti preso un lungo periodo di tempo per tornare a scrivere e mettere nero su bianco le esigenze urgenti che aveva bisogno di trasmettere al suo pubblico a cui si è mostrato sempre con grande cautela, portando avanti le sue canzoni che all’inizio scriveva per gli altri.

Dal post, apprendiamo che la bambina che aspetta la sua fidanzata Chiara Sturdà potrebbe chiamarsi Fortuna, proprio come il titolo del nuovo album da pubblicare il 3 maggio dopo il debutto sul palco del Concertone che lo vede per la prima volta nelle vesti di conduttore e in un periodo delicatissimo per i lavoratori e per la libertà d’espressione, messa a dura prova da un clima poco sereno che sta mettendo in dubbio ogni cosa.

L’amore per Chiara Sturdà

Nonostante sia un personaggio noto al pubblico, Ermal Meta ha sempre amato tenere separata la vita personale da quella professionale. Sappiamo che la sua fidanzata si chiama Chiara Sturdà e che è operativa nel mondo dello sport. Il loro legame è arrivato dopo la lunga relazione dell’artista di Vietato Morire con la voce di Radio Zeta, Silvia Notargiacomo: “Senza di lei non ce l’avrei mai fatta in questi ultimi anni. È stata il mio ombrello quando pioveva e la mia coperta quando sentivo freddo”, aveva detto di lei.

Ora che entrambi hanno voltato pagina, e hanno mantenuto un ottimo rapporto nonostante la fine dell’amore, è tempo di guardare avanti e di dare un senso diverso al suo sentimento per Chiara Sturdà, che è al suo fianco ormai da molti anni. La foto del primo maglioncino della piccola, insieme al chiama angeli della sua mamma, è il racconto dell’attesa. Quella più importante.