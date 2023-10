Fonte: IPA Le wags del derby Inter-Milan: le più affascinanti

È sempre stata al suo fianco, anche nei momenti più complicati. Giulia Pastore è la fidanzata di Sandro Tonali, per due volte, e in poco tempo è diventata una delle più apprezzate influencer. E, a chi l’accusa di essere agevolata dalla sua posizione di compagna di un calciatore famoso, risponde con i fatti. Anche ora che lui è sotto indagine per presunte scommesse ed è finito al centro dell’attenzione a seguito delle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che hanno comportato anche lo stop al presidio in Nazionale sia di Tonali che di Nicolò Zaniolo, coinvolto nella medesima indagine avviata dalla Procura.

Chi è Giulia Pastore

Di lei si sa davvero poco, se non che è un’influencer oltre che testimonial di un noto brand di gioielli. Dal suo profilo Instagram apprendiamo inoltre che è molto amante dei viaggi: è stata infatti a New York, a Tokyo e a Valencia, solo per citare alcune delle sue mete preferite. È molto attiva sui social ed è seguitissima, anche se non ha mancato di finire al centro delle polemiche e proprio nel momento in cui Sandro Tonali ha lasciato il Milan per trasferirsi a Newcastle, di cui è portiere Loris Karius, il compagno di Diletta Leotta e papà di sua figlia Aria.

E dire che aveva conquistato tutti i tifosi del Milan attraverso una bellissima dedica che aveva scritto proprio in occasione dell’ultimo scudetto del club rossonero: “Il 22 maggio uno dei tuoi più grandi sogni si è avverato. Chi l’avrebbe mai detto, sei arrivato al Milan spaventato, titubante la gente non voleva credere in te. Dopo un lavoro splendido fatto dal tuo gruppo di lavoro e grazie ai tuoi sacrifici, oggi sei qui a festeggiare con la tua squadra. È inutile dirti quanto sono orgogliosa del percorso che hai fatto fino ad ora e sono qui per dirti che non ho mai smesso di credere in te perché l’ho sempre saputo che sei un campione. Sono stati giorni pieni di adrenalina, di lacrime e di immensa felicità! Come dicevo l’altro giorno è colpa delle favole e la nostra favola è una delle più belle di sempre”.

La storia d’amore con Sandro Tonali

Giulia Pastore e il centrocampista del Newcastle sono fidanzati dal 2019. Sono stati insieme due volte e sono molto riservati. Non sappiamo, infatti, quando e come si sono conosciuti ma di certo erano molto giovani. Lui, infatti, è nato nel 2000 e lei nel 2001. Nel 2021 hanno festeggiato i primi due anni insieme, ricordando anche il breve momento in cui sono rimasti divisi, come rivelano le parole affidate al profilo Instagram di “Juliette”: “Perdersi per poi ritrovarsi. Ci sono amori che fanno il giro del mondo, giri immensi, per poi tornare ancora più belli”.

Ora che i momenti difficili sono passati, i due sono più uniti che mai. E, anche adesso che Sandro Tonali è coinvolto in una delicata indagine che riguarda le scommesse sportive, lei ha preferito mantenere la riservatezza e lasciare che si parli nelle sedi opportune. Sono anche soliti mostrarsi insieme sui social con l’amata cagnolina Margot, che considerano come parte integrante della famiglia.