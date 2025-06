Selena Gomez, il fidanzato Benny Blanco: “Desideriamo un figlio, sogniamo e preghiamo ogni giorno”

Fonte: IPA Benny Blanco e Selena Gomez

Loro sono una delle coppie più glamour e amate del momento, molto unite non solo nella vita privata ma anche nel lavoro: stiamo parlando di Selena Gomez e Benny Blanco. La cantante, attrice ed imprenditrice e il produttore discografico fanno ormai coppia fissa da quasi 2 anni e hanno già annunciato le prossime nozze. Il loro desiderio più grande però, in questo momento, è poter avere dei figli.

Selena aveva già dichiarato di non poterne avere in modo naturale per via dei suoi problemi di salute, tuttavia la coppia desidera mettere in cantiere questo importante progetto di vita prendendo in considerazione soluzioni alternative come l’adozione e la maternità surrogata.

Selena Gomez e Benny Blanco, il loro sogno più grande è avere dei figli

Il sogno di poter diventare genitori e di poter rendere la loro unione ancora più completa e perfetta: Selena Gomez e Benny Blanco non nascondono il loro desiderio di poter stringere tra le braccia un figlio o magari più di uno e, in una recente intervista, è proprio Benny ad affrontare il discorso rivelando che ama profondamente i bambini e che con Selena stanno progettando di averne di loro.

Tuttavia la cantante aveva già dichiarato in una precedente intervista di non poter avere figli: la condizione patologica di cui soffre, il lupus, ovvero una malattia autoimmune che attacca i tessuti, è una condizione troppo a rischio per poter pensare di provare a portare avanti una gravidanza.

“Non l’ho mai detto ma, sfortunatamente, non potrò portare in grembo i miei figli. Ho parecchi problemi di salute che metterebbero a repentaglio la mia vita e quella del bambino” aveva dichiarato infatti esprimendo tutto il suo dolore. Nel 2017 Selena aveva anche subito un trapianto di rene, donatole dall’amica Francia Raisa, proprio per via delle conseguenze del lupus.

Benny però si dichiara fiducioso e, nell’intervista, ha rivelato come preghi ogni giorno per poter vedere realizzato il suo sogno di una famiglia con Selena.

Selena Gomez, i progetti di vita condivisi con Benny Blanco

Nonostante il lupus e il disturbo bipolare di cui soffre e che la costringe a prendere dei medicinali che mal di combinano con una gravidanza, Selena Gomez non ha mai perso le speranze: lei e Benny progettano di avere presto un figlio, magari ricorrendo all’adozione o alla maternità surrogata come già accaduto nel caso di Naomi Campbell e, più recentemente, Lily Collins.

“Sono emozionata per il viaggio che mi aspetta, anche se sarà un po’ diverso da come lo avevo immaginato. Alla fine, non importa come accadrà. Sarà comunque mio, il mio bambino” aveva dichiarato infatti Selena, consapevole che non sarà facile realizzare il suo sogno, ma emozionata all’idea di poter portare a compimento questo importante progetto di vita.

D’altronde la stessa cantante aveva già dichiarato “Se sarò single a 35 anni ho promesso a me stessa di adottarne uno”: ora la sua vita è insieme a Benny ed entrambi vogliono realizzare questo sogno.

Benny Blanco infatti non desidera altro e, nell’intervista, ha dichiarato senza mezzi termini che adora essere uno zio per i suoi nipoti, ma vuole diventare padre. L’unione tra lui e Selena dunque è più solida che mai e i due condividono diversi progetti di vita, non solo le prossime nozze (delle quali però non si ha ancora una data), ma anche l’allargamento della famiglia, i progetti lavorativi e tanto altro.

La coppia ha anche recentemente acquistato una grande tenuta a Beverly Hills del valore di 35 milioni di dollari.

Nonostante non stiano insieme da molto tempo, l’inizio della relazione risale infatti a fine 2023, Selena e Benny rappresentano una delle coppie più fresche ed amate del momento: i due hanno anche avviato una collaborazione e inciso un album dal titolo I Said I Love You First che celebra proprio il loro amore.

Galeotto fu dunque quel brano inciso insieme, I Can’t Get Enough, che li aveva fatti conoscere nel 2019, ma al di là dei successi raccolti e dell’amore dei fan, Selena e Benny vogliono realizzare il loro sogno più grande: diventare genitori.