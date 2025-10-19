Selena Gomez e Benny Blanco, primo red carpet da sposati all’Academy Museum Gala: bellissimi

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Selena Gomez e Benny Blanco sul red carpet dell'Academy Museum Gala 2025

Selena Gomez e Benny Blanco si sono sposati da poche settimane e la loro storia d’amore continua a sembrare il coronamento di una favola moderna. L’attrice e il produttore si sono presentanti raggianti all’Academy Museum Gala 2025.

Bellissimi e innamorati, i due hanno calcato il loro primo red carpet da marito e moglie, trasformando l’evento in un momento dolcissimo e pieno di stile. Tra sorrisi, sguardi e gesti affettuosi, hanno regalato ai fan un’istantanea perfetta di eleganza e romanticismo.

Selena Gomez e Benny Blanco, i look al primo red carpet da sposati

Il matrimonio sembra aver acceso una nuova luce negli occhi di Selena Gomez. La cantante e attrice, che ha detto sì al suo Benny Blanco qualche settimana fa, sta vivendo i primi momenti da donna sposata con un’evidente serenità che traspare anche dai suoi look.

Questa nuova fase della loro relazione, fatta di complicità e sorrisi, si riflette anche nelle loro apparizioni pubbliche. Lo hanno dimostrato durante l’Annual Academy Museum Gala 2025, quando si sono presentati sul red carpet con due outfit perfettamente coordinati.

Entrambi hanno scelto Giorgio Armani, optando per abiti che raccontano l’eleganza senza tempo della Maison e la capacità di fondere raffinatezza e sobrietà con un tocco glamour.

Selena ha incantato in un abito lungo senza spalline in velluto nero, impreziosito da cristalli scintillanti sulla parte superiore. Un capo che valorizza la sua silhouette e interpreta alla perfezione il suo stile sofisticato ma moderno. A completare il look, una giacca da sera, gioielli in diamanti, capelli raccolti e un make-up perfetto per mettere in risalto la sua bellezza naturale.

IPA

Anche Benny Blanco non è stato da meno: ha ripreso il mood della moglie con un completo in velluto, abbinato a una camicia di seta blu navy che aggiungeva un tocco di colore elegante e raffinato. Impossibile non notare anche il dettaglio delle scarpe: classiche ma con una nota contemporanea e perfettamente in palette con gli outfit coordinati della coppia.

Selena Gomez e Benny Blanco, quando l’amore diventa stile

Nonostante si siano già detti sì in un matrimonio in grande stile, Selena Gomez e Benny Blanco sembrano non aver mai smesso di festeggiare. Al loro primo red carpet da marito e moglie, i due hanno portato quella stessa magia che li ha accompagnati nel giorno delle nozze quando, tra sorrisi e sguardi emozionati, avevano incantato tutti con abiti meravigliosi, studiati in ogni dettaglio e perfettamente in sintonia tra loro.

IPA

Sul tappeto rosso dell’Academy Museum Gala 2025, quella complicità si rinnova. Non servono gesti plateali o outfit esagerati per raccontare ciò che li unisce: basta guardarli. Gli sguardi, le mani intrecciate, i sorrisi spontanei: tutto parla di una connessione profonda, che trova espressione anche nello stile.

Il loro look coordinato è una scelta fashion che sembra dire al mondo “siamo una cosa sola”, senza rinunciare alla propria individualità. C’è qualcosa di nuovo, quasi più luminoso, nel modo in cui si mostrano insieme: un’eleganza che nasce dall’intesa, un romanticismo maturo che si riflette nei dettagli.