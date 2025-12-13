I Me contro Te si sposano sul palco: per i fan biglietti a prezzi folli

I Me contro Te hanno trasformato il loro matrimonio in un vero e proprio show all'Arena di Milano: anche i fan potranno partecipare acquistando un biglietto

IPA I Me contro Te

L’attesa è finita: Sofì e Luì dei Me Contro Te hanno finalmente annunciato la data del loro matrimonio. E le sorprese non mancheranno. I due youtuber si sposeranno infatti nel corso di un vero e proprio Wedding Show, con tanto di biglietti d’ingresso per i fan.

Il matrimonio dei Me contro Te

A distanza di quasi 4 anni dalla fatidica proposta, i Me contro Te hanno finalmente annunciato la data dei loro fiori d’arancio: il “sì” del duo comico è infatti previsto per il 5 settembre 2026 in una cerimonia tutt’altro che intima. I due youtuber hanno infatti organizzato un vero e proprio Wedding Show all’Arena di Milano: anche i fan potranno prendere parte al coronamento del loro sogno d’amore pagando un biglietto d’ingresso all’evento. Il costo? Si va dai 48 ai 96 euro, con la possibilità di acquistare un pacchetto meet and greet di 200 euro.

“Sentivamo il bisogno di condividere questo momento con tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio. E alla fine lo abbiamo capito: sposarci su un palco, con la nostra musica e davanti a voi, è la cosa più bella che potessimo immaginare”, hanno spiegato i Me contro Te in merito alla loro decisione. “Abbiamo scelto di trasformare il nostro matrimonio in uno Show: non solo una celebrazione, ma un momento da vivere insieme, perché questa storia l’abbiamo costruita anche grazie a voi”, hanno fatto sapere ancora i due youtuber.

Le nozze prenderanno quindi forma all’interno di un varietà spettacolare, pensato come una grande festa aperta a tutti. Una vera e propria strategia di marketing, che ha ovviamente sollevato non poche polemiche: dove finisce lo spettacolo e dove, invece, inizia la condivisione dell’amore tra Luì e Sofì?

Chi sono i Me contro Te

Luì e Sofì, ovvero i Me contro Te, hanno iniziato la loro carriera nel 2014, ed oggi vantano più di 3000 video, 7.26 milioni di iscritti al loro canale Youtube, 3.4 milioni di followers su TikTok e 1.6 milioni su Instagram. Nel 2017 i due sono approdati in TV con la serie Like Me, e l’anno seguente hanno pubblicato il loro primo libro e i singoli Signor S, Princesa e Kira e Ray, iniziando un percorso artistico in continua crescita.

Nel 2020 hanno debuttato al cinema con Me Contro Te – La vendetta del Signor S, campione d’incassi, a cui sono seguiti i film Me contro Te – Il Film: il Mistero della Scuola Incantata (vincitore del Biglietto d’Oro e del David di Donatello per lo Spettatore) e Me Contro Te – Il Film: Persi nel Tempo. Hanno registrati incassi record al bottgheino anche Me contro Te – Missione giungla (2023); Me contro Te – Vacanze in Transilvania (2023); Me contro Te – Operazione spie (2024) e Me contro Te presenta: Cattivissimi a Natale (2025).

Nel 2025, infine, il duo ha celebrato i 10 anni di carriera con Lo Show dei 10 Anni, una tournée nei principali palasport italiani che ha stupito famiglie e fan con scenografie coloratissime e momenti speciali. E lo stesso spettacolo promette anche il Wedding Show della coppia, lo spettacolo costruito intorno ai fiori d’arancio dei due youtuber, compagni anche nella vita oltre che sul piccolo schermo.

