Me contro Te si sposano davvero, un funzionario del Comune sul palco del loro show

IPA Me contro Te, Sofì e Luì

C’è chi custodisce il proprio amore lontano dai riflettori e chi, invece, sceglie di viverlo apertamente, trasformandolo in una storia collettiva. Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio conosciuti come i Me contro Te, non hanno mai nascosto di appartenere alla seconda categoria. E oggi sono pronti a compiere il passo più importante della loro vita insieme proprio lì dove tutto è iniziato: sul palco, davanti ai fan. Perché sì, i due si sposeranno per davvero.

Me contro Te matrimonio, Luì e Sofì si sposano per davvero

L’annuncio del matrimonio dei Me contro Te risale allo scorso dicembre, quando il duo aveva raccontato di uno spettacolo speciale, aperto ai follower, in cui avrebbero coronato il loro sogno d’amore.

Un’idea che aveva subito acceso la curiosità ma, allo stesso tempo, anche qualche dubbio. Una cerimonia autentica o una rappresentazione in stile wedding, pensata solo per intrattenere? A chiarire definitivamente la questione ci ha pensato Luigi Calagna, ospite insieme alla sua futura moglie negli studi di RTL 102.5.

“Sfatiamo questo mito: il matrimonio è vero”, ha assicurato Luì. “Molti pensavano fosse solo uno show, una sorta di matrimonio finto inserito nello spettacolo. In realtà faremo uno show e, a un certo punto, arriverà un funzionario del Comune. Noi leggeremo le nostre promesse e diremo il grande sì, in diretta”.

Dunque, nessun copione: sul palco andrà in scena una cerimonia ufficiale, con valore legale, davanti a migliaia di spettatori. Dopo tanti anni insieme Luì e Sofì sono pronti a diventare ufficialmente marito e moglie.

Il grande giorno è previsto per il prossimo 5 settembre, all’Arena di Milano. Il prezzo dei biglietti parte da 47 euro fino ad arrivare alla poltronissima gold da 110 euro. Per il meet & greet tocca invece sborsare ben 250 euro.

L’amore e il successo dei Me contro Te

Durante l’intervista radiofonica, ripercorrendo il grande successo della coppia che spazia dai social al cinema, dai libri agli spettacoli dal vivo, Sofì ha ricordato con entusiasmo l’imminente evento: “Tra poco ci sarà anche il nostro matrimonio e abbiamo invitato tutti i nostri fan, che non possono mancare”.

Un invito che suona come una dichiarazione d’intenti: i fan non sono semplici spettatori, ma parte integrante della loro storia.

Come prevedibile, la scelta di celebrare un matrimonio durante uno show non è stata accolta solo con entusiasmo. Alcuni hanno criticato l’idea di “spettacolarizzare” un evento così intimo. Ma per una coppia che ha costruito il proprio percorso sotto gli occhi del pubblico, questa decisione appare tutt’altro che incoerente.

La loro relazione è sempre stata raccontata in parallelo alla crescita del brand Me contro Te, in un equilibrio costante tra sentimento e lavoro. Portare anche il matrimonio sul palco appare dunque come la naturale evoluzione di un racconto condiviso.

Del resto, il matrimonio arriva dopo anni di rinvii. Luì e Sofì parlano di nozze da almeno tre anni, ma gli impegni professionali li hanno sempre costretti a rimandare. Così hanno deciso di “unire l’utile al dilettevole”, trasformando il giorno più importante in un evento condiviso con la loro community, che li ha accompagnati fin dall’inizio.

Alla fine, ciò che verrà celebrato sarà un matrimonio a tutti gli effetti. E che avvenga sotto i riflettori o in forma privata, poco cambia: per Luigi e Sofia l’amore è sempre stato una storia da vivere insieme. Anche (e soprattutto) con il pubblico.