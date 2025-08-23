Quanto guadagnano i Me contro Te: 37 appartamenti a Milano e il patrimonio milionario

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Me contro te

Non solo il successo sui social e al cinema, i Me contro Te sarebbero riusciti a creare un vero e proprio impero immobiliare, investendo sul mattone e acquistando la bellezza di 37 appartamenti a Milano.

Il patrimonio milionario dei Me contro Te

In questi anni Luì e Sofì sono riusciti, un video su Youtube dopo l’altro e un film dopo l’altro, a costruire un impero fatto di numeri impressionanti. Secondo quanto riportato da Palermo Today, la società dei Me contro Te avrebbe chiuso l’ultimo bilancio segnando ricavi pari ai 6 milioni di euro e con utili oltre i 2 milioni di euro. Guadagni impressionanti che la coppia avrebbe imparato a gestire, investendo in immobili.

Oggi infatti Luì e Sofì vivono a Milano, città in cui avrebbero acquistato ben 37 immobili, situati nelle zone più prestigiose e lussuose del capoluogo lombardo9 come Corso Como, Gae Aulenti, CityLife e Porta Garibaldi. Le case dei Me contro Te avrebbero un valore complessivo di 17 milioni di euro e gli affitti frutterebbero ai due ogni anno mezzo milione di euro.

Insomma: Luì e Sofì hanno dimostrato di essere dei grandi imprenditore, investendo i loro guadagni nel modo giusto. La coppia di recente ha annunciato la scelta di rimandare il matrimonio. Le nozze, programmate per il settembre 2025, sono state spostate, come rivelato su YouTube e sul canale Instagram dei Me contro Te che conta quasi due milioni di followers.

“Come avete letto dal titolo, rimandiamo il matrimonio. Non ci sposeremo a settembre, ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026″, ha raccontato Luì. Mentre Sofì ha aggiunto: “Non è che rimandiamo tanto per, lo facciamo perché noi ci teniamo… Abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo”.

“L’idea era di fare un matrimonio pubblico, cioè qualcosa per la quale tutti i fan potessero assistere. Ma organizzarlo non è semplice perché servono tante autorizzazioni e una maggior organizzazione, ma state tranquilli perché sta continuando e non ci siamo fermati – ha detto Luì -. Appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro. Quello che sicuramente che possiamo dirvi è che sarà primavera 26”.

Il successo dei Me contro Te

Il successo dei Me contro Te d’altronde sembra essere inarrestabile. La coppia (vero nome Sofia Scalia e Luigi Calagna) contano 6,8 milioni di iscritti al canale Youtube, ben 3 milioni di follower sul profilo di Tik Tok e 1,5 milioni su Instagram. I due hanno inoltre realizzato diversi film, hit e serie tv, conquistando non solo i bambini, ma anche gli adulti.

“Per noi niente è stato facile: siamo partiti da zero, da un paesino in Sicilia dove neanche si sapeva cosa fosse YouTube – avevano raccontato qualche tempo fa i due al Corriere della Sera -. Abbiamo costruito con determinazione e sacrifici ciò che abbiamo oggi, ed essendo stati tra i primi, molte cose le abbiamo scoperte sulla nostra pelle: l’insidia è dietro l’angolo”. E a chi li accusa di stare insieme per forza, solamente per alimentare il sogno dei fan, rispondono: “Non sentiamo nessuna pressione. Condividere l’avventura dei Me contro te ha rafforzato il nostro legame. Tra noi c’è vero amore e finché ci sarà staremo assieme, ma non lo faremo certo in virtù del progetto”.