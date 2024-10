Me Contro Te, scatta la polemica: “Ostentano la loro ricchezza”

Me Contro Te sono stati criticati da alcuni utenti sui social per un video in cui sembrano ostentare la loro ricchezza

Fonte: IPA Me contro Te

I Me contro Te, una delle coppie più seguite del web, continuano a riscuotere un enorme successo con le loro tournée. Tuttavia, con la fama arrivano anche le critiche, e negli ultimi tempi Luì e Sofì si sono trovati al centro di una polemica legata al modo in cui, secondo alcuni, ostentano la loro ricchezza sui social.

Me contro Te nella polemica

Diventare un fenomeno social è uno dei sogni più ambiti dai creator, ma il successo ha sempre un rovescio della medaglia. Mostrare il proprio stile di vita sui social, infatti, può spesso attirare critiche, specialmente da chi, scorrendo il feed di Instagram, trova esagerato postare contenuti che mettono in mostra prodotti costosi o una vita privilegiata.

Non è una novità, dunque, che questa critica sia arrivata anche ai Me contro Te. La coppia, composta da Luigi Calagna e Sofia Scala, da tempo fenomeno del web e impegnatissima tra eventi, canzoni e film, è stata attaccata da alcuni utenti per l’ostentazione della propria ricchezza.

Tutto è iniziato con un video in cui Luì ha mostrato ai follower il prodotto meno costoso della Apple: un panno per pulire lo schermo del cellulare, comunque piuttosto caro. Nel video, Luì lo ha definito “totalmente inutile”, ma questo contenuto non è comunque passato inosservato.

Alcuni haters hanno subito colto l’occasione per criticarli: “Inutile come i vostri video, ma nessuno dice niente!”, e ancora: “Chissà se dopo sti 25€ ci arrivi a fine mese”.

Me contro Te, le critiche per il loro matrimonio

Questa polemica si aggiunge a quella legata alla loro relazione sentimentale. Molti fan si sono chiesti perché, nonostante l’annuncio, i due non siano ancora convolati a nozze. Alcuni hanno insinuato che la loro storia fosse solo una trovata pubblicitaria per rimanere sotto i riflettori.

La coppia ha deciso di rispondere a queste accuse in un video, chiarendo la situazione e difendendosi dagli haters. “Basta dire che vi abbiamo preso in giro”, hanno dichiarato i Me contro Te. “Ogni tanto qualcuno scrive che ‘non è vero che ci vogliamo sposare’, che era ‘solo una trovata pubblicitaria’. La verità è che la nostra vita è molto incasinata: siamo sempre in viaggio, a registrare film, fare eventi, canzoni. Incastrare un matrimonio non è semplice. Quando lo faremo, vogliamo che sia uno spettacolo, qualcosa di davvero bello”.

Quindi, nessuna bugia, ma solo la volontà di organizzare una cerimonia curata nei minimi dettagli, in un momento in cui possano dedicarsi completamente all’evento. “Il matrimonio richiede organizzazione”, hanno spiegato. “Siccome possiamo farlo anche in un altro momento, stiamo dando priorità a cose che non possiamo rimandare. Ogni anno c’è sempre qualcosa da fare. Se non volessimo stare insieme, non lo faremmo: non siamo obbligati”.

Il tipo di critiche mosse ai Me contro Te non è certo una novità nel mondo social: aprire la propria vita privata online è una scelta complessa e, come dimostrano casi noti come quello di Fedez e Chiara Ferragni, esporsi significa anche doversi confrontare continuamente con critiche e giudizi, che spesso riguardano non solo cosa si sceglie di mostrare, ma anche come e quanto. È un compromesso che i creator accettano, talvolta con qualche scivolone o malumore dall’altra parte dello schermo.