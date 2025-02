Fonte: IPA Me contro Te

I Me contro Te hanno finalmente annunciato la data delle nozze: con un video, ovviamente pubblicato sui social, Luì e Sofì hanno fatto sapere ai loro numerosi follower che diventeranno marito e moglie a settembre 2025. La proposta di nozze era arrivata tempo fa, nell’ottobre 2021, ma l’accavallarsi dei progetti di lavoro avevano fatto slittare quelli romantici. Ora la grande svolta, per suggellare un sentimento che dura da ben tredici anni.

Il matrimonio di Luì e Sofì dei Me contro Te

Luì e Sofì, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia, i due fondatori dei Me contro Te – coppia di youtuber molto amata dai bambini e ragazzi – hanno annunciato che si sposeranno il prossimo settembre e lo hanno fatto con un video pubblicato sui propri social. Lei in minidress bianco e velo in testa a simboleggiare l’abito da sposa, lui in giacca e bermuda, hanno srotolato un cartellone con scritta la data mentre una pioggia di coriandoli dorati cadeva dall’alto.

Già ad aprile 2024 avevano fatto sapere di aver scelto il giorno in cui dirsi sì, senza però rivelarlo: il grande annuncio aveva reso felici i tanti fan. Dalla proposta di matrimonio sono trascorsi molti anni e per questo la coppia è stata al centro di diverse speculazioni e pettegolezzi. Adesso i diretti interessati hanno deciso di fugare ogni dubbio: il loro amore è reale e presto diventeranno marito e moglie.

“La nostra vita è molto incasinata, siamo sempre in viaggio, sempre a registrare robe, a fare film, eventi, canzoni. Incastrare un matrimonio non è semplice. Il nostro matrimonio vogliamo che sia molto bello, deve essere uno show, uno spettacolo. Il matrimonio necessita organizzazione. Siccome è una cosa che si può fare anche in altri momenti, oggi stiamo dando la priorità a cose che non possiamo rimandare”, avevano detto qualche tempo fa. Ora il tempo del grande passo è arrivato.

La storia d’amore di Luì e Sofì dei Me contro Te

Luigi Calagna, 32 anni, e Sofia Scalia, 27, si sono conosciuti ben tredici anni fa a casa di un cugino di lui. Ai tempi del primo incontro lei non era ancora maggiorenne. Per lui si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, per la Scalia no: “L’ho corteggiata per quasi sei mesi fino al fatidico sì. E poi siamo stati sempre insieme”, ha spiegato Luigi. “All’inizio eravamo separati perché io studiavo Medicina a Palermo, lei stava in paese. Poi sono tornato anch’io, e abbiamo iniziato a fare i video, per gioco”. Una coppia solida nel privato e sul lavoro.

I Me contro Te hanno iniziato dal web affermandosi come youtuber, ma negli anni sono diventati un fenomeno di massa. Il loro orizzonte si è infatti allargato a serie tv, concerti, libri, compilation e una fortunata saga cinematografica. Sono diventati un brand milionario anche se non è mancata qualche polemica.

Di recente, ad esempio, Luì e Sofì sono stati protagonisti di un dissing contro i DinsiemE (altra coppia di youtuber): i primi hanno accusato i secondi di essere dei cloni facendo partire un botta e risposta che ha tenuto banco a lungo sulle rispettive pagine social.