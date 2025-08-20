Me contro Te, matrimonio annullato: cosa è successo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Me contro te

Colpo di scena per i Me contro Te, Luì e Sofì infatti hanno rivelato in un video che non si sposeranno a settembre 2025 come avevano annunciato qualche tempo fa in un video da migliaia di visualizzazioni. L’annuncio è arrivato su YouTube, direttamente dal canale dalla coppia, con una clip in cui i due attori hanno spiegato cosa sta accadendo.

Perché i Me contro Te non si sposano più

Il video si intitola proprio “Matrimonio annullato” e si apre con i Me contro Te che, seduti in giardino, svelano perché non si sposeranno più. “Come avete letto dal titolo, rimandiamo il matrimonio – spiega Luì -. Non ci sposeremo a settembre, ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026”. Poco dopo Sofì svela: “Non è che rimandiamo tanto per, lo facciamo perché noi ci teniamo… abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo”.

I due attori hanno poi raccontato di voler coinvolgere maggiormente i fan nell’evento e per questo servirebbe del tempo. “L’idea era di fare un matrimonio pubblico, cioè qualcosa per la quale tutti i fan potessero assistere – hanno raccontato gli attori -. Ma organizzarlo non è semplice perché servono tante autorizzazioni e una maggior organizzazione, ma state tranquilli perché sta continuando e non ci siamo fermati”.

La coppia ha poi spiegato di aver già pensato ad una nuova data: “Appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro. Quello che sicuramente che possiamo dirvi è che sarà primavera 26”, hanno concluso.

La carriera e i numeri dei Me contro Te

Amatissimi dai bambini, con numeri da capogiro fra visualizzazioni dei video e followers, i Me contro Te sono diventati negli anni un vero e proprio fenomeno di costume. Vero nome Luigi Calagna e Sofia Scala, Luì e Sofì sono una coppia non solo nel lavoro, ma anche nella vita. Originari di Partinico, in provincia di Palermo, sono legati da oltre 13 anni. Il loro primo video risale al 2014 e ad oggi i Me contro Te contano numerosi film, canzoni e gadget. Su Instagram hanno 1,6 milioni di follower, 3,4 milioni su TikTok, mentre il loro canale YouTube conta più di 900mila iscritti.

Nel 2024 i due avevano annunciato che le nozze erano vicine, rivelando che si sarebbero giurati presto amore eterno. La proposta era arrivata però diversi anni prima. Un matrimonio attesissimo dai fan che ora, a quanto pare, dovranno aspettare ancora un po’ prima di vedere Sofì con l’abito bianco.

“Non sentiamo nessuna pressione – avevano replicato i due a chi affermava che, dopo il successo e tanto tempo insieme, il loro legame si sia incrinato -. Condividere l’avventura dei Me contro te ha rafforzato il nostro legame. Tra noi c’è vero amore e finché ci sarà staremo assieme, ma non lo faremo certo in virtù del progetto”. Al Corriere della Sera, la coppia aveva poi aggiunto: “Per noi niente è stato facile: siamo partiti da zero, da un paesino in Sicilia dove neanche si sapeva cosa fosse YouTube. Abbiamo costruito con determinazione e sacrifici ciò che abbiamo oggi, ed essendo stati tra i primi, molte cose le abbiamo scoperte sulla nostra pelle: l’insidia è dietro l’angolo”.