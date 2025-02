Gli anelli per le unghie sono l’accessorio cool che impreziosisce le tue mani

Scopri come questi gioielli possono trasformare il tuo look con un dettaglio che donerà eleganza e originalità al tuo outfit

Gli anelli per le unghie stanno guadagnando sempre più popolarità nel mondo degli accessori, diventando un must-have per chi ama distinguersi con dettagli sofisticati ed eleganti. Questi piccoli gioielli, che si applicano direttamente sulle unghie, aggiungono un tocco glamour alle mani, rendendole protagoniste assolute del look.

In tempi non sospetti, fu la collezione Valentino Haute Couture Fall/Winter 2023-24 a dare luce alle punte delle dita di alcune modelle, facendosi notare sotto le luci dei riflettori grazie agli anelli per unghie, adornati con gemme e dettagli argentati e dorati. Dopo il buio, lo scintillio è tornato sulla passerella della collezione Cruise di Chanel 2024 2025, dove abbiamo visto le mani delle modelle sfilare con le unghie adornate da anellini, con tanto di doppia ”C”, il logo iconico della casa di moda. Tra i brand di moda più underground, anche Diesel ha realizzata i suoi ma in versione decisamente più punk e aggressiva.

Sottili e discreti o vistosi e decorati con pietre preziose, alcuni modelli sono realizzati per adattarsi all’unghia naturale, mentre altri sono pensati per essere applicati su unghie finte o ricostruite. Dalle grandi passerelle al portagioie di casa tua, se anche tu ami questo trend, vediamo insieme i migliori modelli disponibili per ricreare questa estetica chic e soft punk.

I migliori anelli per unghie da provare

”Eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”, diceva Giorgio Armani, e con questo delizioso anellino ti farai ricordare per la tua delicatezza ed eleganza. Disponibile sia in color argento che oro, è realizzato in rame elettrolitico e dotato di placcatura galvanica ecologica. Pensato per non danneggiare le unghie perché ed è facile da togliere o indossare in base alle proprie esigenze (ed è senza nichel!)

Sonew Anello decorativo per unghie oro/argento

Se vuoi far brillare le tue unghie sotto le luci di un locale glam o sotto la luce di una candela durante una serata romantica, con questo zircone all’unghia di certo non passerai inosservata! L’anello è fatto da una placcatura elettrolitica in rame e non contiene cadmio né nichel.

Yhinging Anello decorativo con zircone per unghie oro

Se cerchi un modello che avvolga il dito da metà falange fino alle punta dell’unghia con una ”spolverata” di brillantini, ecco il modello che fa per te. Inoltre è perfetto per qualunque tipologia di dito in quanto è regolabile a piacere.

Pilipane Anello regolabile per unghie oro/argento

E se uno solo non bastasse? In questo caso puoi optare per il set con 8 pezzi, tutti diversi tra loro. Alcuni tra questi non solo avvolgono l’unghia ma anche la ricoprono, così da ottenere un look ancora più audace. Non si ossidano e non sbiadiscono!

Nbeads Anelli 8 pezzi regolabili per unghie oro/argento

Se sei alla ricerca di una”manicure completa” a colpi di zirconi, strass colorati e dettagli luccicanti per ogni unghia delle tue mani, scegli il set da 10 anellini con copertura dell’unghia naturale, perfetti da sfoggiare per una festa o per un party alla moda.

Lurrose Set 10 anelli per unghie colori misti

Se vuoi impreziosire le tue mani con un dettaglio trendy e raffinato, quest’anno sarai in linea con tendenze del momento con questi anelli per unghie sono l’accessorio perfetto per te. Ora non ti resta che sperimentare con diversi stili!

