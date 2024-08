Timothée Chalamet è Bob Dylan in A Complete Unknown: la sua voce sorprende

Dopo le prime perplessità, Timothée Chalamet sorprende fan ed esperti di Bob Dylan per la sua interpretazione in "A Complete Unknown"

Fonte: Getty Images Timothée Chalamet

Timothée Chalamet è pronto per vestire i panni di Bob Dylan in A Complete Unknown, il biopic che ripercorre parte della vita di uno dei cantanti più amati di sempre. Un ruolo decisamente importante da portare avanti, soprattutto per via dei tantissimi fan affezionati che sperano di rivedere Dylan attraverso fattezze e voce del protagonista di Chiamami col tuo nome. Nonostante i primi dubbi, pare che l’attore stia facendo un ottimo lavoro.

Timothée Chalamet è Bob Dylan in “A Complete Unknown”

Un film che in tanti stanno aspettando con curiosità e trepidazione. A Complete Unknown, che potrebbe uscire nelle sale già a dicembre 2024, si propone di raccontare uno spaccato della vita di uno degli artisti più amati di sempre: Bon Dylan.

Un progetto ambizioso per cui James Mangold, regista della pellicola, ha scelto come protagonista un attore che negli ultimi tempi ha decisamente rispettato ogni aspettativa. Sarà infatti Timothée Chalamet a interpretare Dylan durante gli anni della sua giovinezza.

Il film si concentra sul periodo in cui il cantante si trasferisce a New York nel 1961 e termina poco dopo la sua esibizione al Newport Folk Festival nel 1965. Un periodo di tempo che il regista, secondo quanto dichiarato a Rolling Stone, ha raccontato in questo modo a Dylan: “Parla di un ragazzo che si sente morire soffocato in Minnesota, si lascia alle spalle tutti i suoi amici e la sua famiglia e si reinventa in un posto nuovo, si fa nuovi amici, costruisce una nuova famiglia, ottiene un successo fenomenale, inizia di nuovo a sentirsi morire soffocato e scappa”. Una chiave di lettura che è subito piaciuta a Dylan.

Il regista si dice molto soddisfatto del lavoro che il volto di Dune, Wonka e di Chiamami col tuo nome sta facendo: “Credo che abbia fatto un lavoro incredibile nel far crescere il personaggio, perché una delle cose che immagino sorprenderanno di più è che la maggior parte dei fan di Dylan non si concentra mai sul ragazzo con il cappellino che arriva in città”.

Oltre a Timothée Chalamet, nel film vedremo Elle Fanning nel ruolo di Sylvie Russo, Monica Barbaro nei panni di Joan Baez e Edward Norton come Pete Seeger.

La voce di Timothée Chalamet sorprende i fan di Bob Dylan

Meno entusiasti della scelta attoriale, anche se solo inizialmente, sono stati i moltissimi fan ed esperti di Bob Dylan. In molti non erano sicuri che l’attore potesse interpretare al meglio un colosso del genere, almeno fino all’uscita del trailer del film.

Evan Laffer, co-host dei podcast Jokermen e Never Ending Stories, ha raccontato a Variety: “Prima del trailer, le aspettative erano molto basse. Eravamo sicuri che saremmo stati delusi”.

Anche Anne Margaret Daniel, docente di un corso su Bob Dylan della New School non sembrava entusiasta: “Mi sembrava troppo pulitino”. Anche i fan hanno destato una preoccupazione iniziale, convinti che Chalamet potesse non riuscire a portare sul grande schermo un Dylan convincente: perplessità poi svanite dopo l’uscita delle prime immagini, che in molti hanno commentato molto positivamente sui social.

Piacevole nelle movenze e nella voce, Timothée pare aver fatto colpo nei panni di Dylan. Il conduttore del sito web e podcast Dylan.FM ha detto: “Non solo allunga le parole come fa Dylan, ma le abbassa e c’è questa ruvidezza, questo suono particolare nella sua voce, è esattamente come lo farebbe Dylan. È un po’ di autenticità in particolare rispetto al canto di Dylan in quel periodo”. “Il modo in cui strimpella, il modo in cui la sua mano destra si muove sulle corde, è perfetto” Ha aggiunto Anne Margaret Daniel. Non resta quindi che goderci il trailer e aspettare dicembre per poter vedere il film completo.