Le luci dorate, il luccichio delle statuette e un Dolby Theatre vestito a festa per l’occasione dell’anno. Los Angeles ha ospitato la 97ª cerimonia degli Oscar, i Premi più importanti per il cinema americano e per il mondo intero. Il grande vincitore è Anora, che ha lasciato tutti indietro conquistando cinque statuette su sei candidature. Un record finora mai segnato, dato che il suo regista Sean Baker, che del film è anche autore e montatore, è il primo a vincere 4 premi per lo stesso film. Mikey Madison è Miglior Attrice, mentre Adrien Brody vince con The Brutalist, a 22 anni dal trionfo per Il Pianista. Ma chi sono stati i grandi vincitori di quest’edizione?

Oscar 2025, i Premi più importanti

Kieran Culkin entra Cardinale ed esce Papa. Il fratello di Macaulay Culkin di Mamma ho perso l’aereo è il Miglior attore non protagonista per A Real Pain. Zoe Saldaña è invece la Miglior attrice non protagonista per Emilia Pérez, film tra i favoriti della vigilia, che conquista anche il premio per la miglior canzone originale con El Mal. Il bilancio non è però positivo, dato che partiva con 13 candidature, ma senza grandi sorprese: le dichiarazioni di Karla Sofia Gascón, avevano sollevato molte critiche e guastato la promozione del film in uscita.

Delusione anche per Conclave, che ha vinto un solo premio degli otto per cui era candidato. Delusione anche per l’Italia, che non centra il trofeo per Miglior attrice non protagonista per Isabella Rossellini che ha recitato proprio nel film di Edward Berger che invece si prende la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale. Io sono ancora qui è invece il miglior film internazionale, che straccia sul campo Emilia Pérez. Lascia l’arena a mani vuote, invece A complete unknown, biopic su Bob Dylan, che era candidato per otto titoli tra cui quello per Miglior attore protagonista – Timothée Chalamet – battuto da Adrien Brody. The Substance si accontenta invece del premio per il miglior trucco, lasciando indietro Demi Moore che invece era candidata come miglior attrice protagonista.

Tutti i vincitori degli Oscar 2025

Ecco tutti i vincitori della 97ª edizione dei Premi Oscar.

Miglior film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Parte due

Emilia Pérez

Io sono ancora qui

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Miglior regia

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – The Substance

Miglior attore protagonista

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Migliore attrice protagonista

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – Io sono ancora qui

Miglior attore non protagonista

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong –The Apprentice

Edward Norton– A Complete Unknown

Miglior attrice non protagonista

Ariana Grande – Wicked

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Isabella Rossellini – Conclave

Felicity Jones – The Brutalist

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Miglior fotografia

The Brutalist

Dune: Parte due

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Miglior sonoro

A Complete Unknown

Dune: Parte due

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Miglior film internazionale

La ragazza con l’ago (Danimarca)

Emilia Pérez (Francia)

Il seme del fico sacro (Germania)

Io sono ancora qui (Brasile)

Flow (Lettonia)

Miglior cortometraggio

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Migliori costumi

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Miglior colonna sonora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Miglior sceneggiatura non originale

A Complete Unknown

Conclave (Peter Straughan)

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Miglior sceneggiatura originale

Anora (Sean Baker)

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Miglior scenografia

The Brutalist

Conclave

Dune: Parte Due

Nosferatu

Wicked

Miglior cortometraggio documentario

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Miglior canzone originale

Emilia Pérez – El Mal

The Six Triple Eight – The Journey

Sing Sing – Like a Bird

Emilia Pérez – Mi Camino

Elton John – Never Too Late

Miglior documentario

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Miglior montaggio

Anora (Sean Baker)

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Migliori effetti visivi

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Parte due

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Miglior film d’animazione

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Miglior corto animato

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Migliori trucco e acconciature

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

A Different Man