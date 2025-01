Isabella Rossellini, 10 look che hanno fatto la storia

Da sempre, lo stile di Isabella Rossellini è stato un inno alla femminilità sofisticata, declinata in tutte le sue forme. Dai completi androgini ai lunghi abiti, fino ai mantelli color block, ogni suo look racconta una storia. Non c’è stato un evento importante, una première o un tappeto rosso in cui Isabellacon la sua eleganza fuori dal tempo. L'attrice ha rappresentato con orgoglio l'Italia sul red carpet dei Golden Globe 2025, indossando una magnifica creazione firmata. Il suo abito rosso fuoco, caratterizzato da un taglio dritto e da un raffinato collo alto, era interamente confezionato in pregiato merletto, incarnando un'eleganza sofisticata e senza tempo.