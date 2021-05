Joan Baez e le altre donne di Bob Dylan

editato in: da

Canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia della musica, oltre ad aver fatto da colonna sonora alla vita di tantissime persone: Bob Dylan compie 80 anni, il menestrello del rock infatti è nato il 24 maggio del 1941. Cantautore e poeta, ma anche artista a tutto tondo, all’anagrafe è nato con il nome di Robert Allen Zimmerman, poi cambiato legalmente nel 1962 in quello che oggi tutti conosciamo. Nel corso della sua vita ha lasciato il segno con le sue opere che non si sono mai fermate alla sola musica. Tra i tantissimi riconoscimenti si possono ricordare – ad esempio – l’Oscar nel 2001, il Premio Pultzer nel 2008 e il Premio Nobel per la Letteratura nel 2016.

Tra gli artisti più apprezzati, nel corso della sua vita ha vissuto anche amori importanti già dai primi anni della sua carriera.

Bob Dylan i primi amori

Uno di questi è immortalato sulla copertina dell’album The Freewheelin’ Bob Dylan datato 1963. Si tratta di Suze Rotolo, fidanzata dell’epoca, i due sono stati fotografati a passeggio per New York vicino all’appartamento in cui vivevano assieme. Pittrice e insegnante, insieme hanno vissuto una relazione profonda proprio durante i primi anni della carriera dell’artista.

Finita la storia d’amore con Suze Rotolo, pare che Bob Dylan abbia avuto una relazione con Edie Sedgwick, modella e attrice che arrivò alla fama grazie ad Andy Warhol. A quanto pare potrebbe essere stata lei l’ispirazione per canzoni famosissime come Like a Rolling Stone.

Negli stessi anni sembra che Bob Dylan intrattenesse un rapporto anche con Joan Baez, l’usignolo di Woodstock. Collaborazione di lavoro, ma anche qualcosa di più che andò avanti per circa due anni. Ma se i sentimenti tra i due a un certo punto finirono, la collaborazione artistica continuò ad andare avanti anche negli anni successivi.

Bob Dylan le nozze con Sara Dylan

Il primo matrimonio di Bob Dylan, invece, è datato 1965 quando è convolato a nozze con Sara Lownds, poi Dylan. La coppia è stata sposata fino al 1977 e nel corso degli anni di matrimonio hanno avuto 4 figli: Jesse Byron, Anna Lea, Samuel Isaac Abraham e Jakob Luke, mentre Dylan ha adottato la figlia avuta dal primo matrimonio di Sara.

Bob Dylan il matrimonio rivelato anni dopo

Si deve fare un salto in avanti al giugno del 1986 per il secondo matrimonio di Bob Dylan. Questa volta l’artista ha sposato Carolyn “Carol” Dennis, una sua corista. Insieme hanno avuto una figlia: Desiree Gabrielle Dennis-Dylan nata nel 1986. Nozze e figlia, però, sono rimasti segreti a lungo, fino al 2001 quando è uscita la biografia Down the Highway: The Life of Bob Dylan. La coppia si è separata nel 1992.