Chi è Bob Sinclar: biografia e curiosità

Autore di canzoni cult come “Love Generation”, “Rock This Party” e “I believe”, Bob Sinclar è uno fra i dj più amati e seguiti al mondo. Un artista che ha fatto ballare milioni di persone, sfornando hit senza tempo e rivoluzionando la musica, fra club, party e dischi. Tanto celebre nel mondo della dance quanto riservatissimo riguardo la sua vita privata, Bob è un artista a tuttotondo da scoprire e amare.

La carriera

Vero nome Christophe Le Friant, Bob Sinclar ha iniziato a occuparsi di musica nel 1987 quando aveva solamente 18 anni con il nome di Chris The French Kiss. Nel 1990 ha fondato la casa di produzione Yellow Productions, iniziando a realizzare musica house. Lo pseudonimo Bob Sinclar deriva da Bob Saint-Clair, personaggio del film Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo interpretato da Jean-Paul Belmondo.

La fama mondiale per il dj è arrivata nel 2005 con la hit “Love Generation” e nel 2006 con “World, Hold On, canzoni usate nei cinepanettoni intitolati “Natale a Miami” e “Natale a New York”. Questi singoli gli consentiranno di vincere il World Music Award come miglior dj al mondo. Impossibile riassumere in poche righe tutti i successi del dj e producer da “Rock This Party (Everybody Dance Now)” a “Sound of Freedom”, passando per “Rock the Boat”, sino a “Fare l’amore” realizzata con la mitica Raffaella Carrà.

Bob Sinclar, la discografia

Album in studio

1998 – Paradise

2001 – Champs-Elysées

2003 – III

2006 – Western Dream

2007 – Soundz of Freedom

2009 – Born in 69

2010 – Made in Jamaica

2012 – Disco Crash

2013 – Paris by Night

Raccolte

2010 – The Best Of

Singoli

1998 – Gym Tonic con la co-produzione di Thomas Bangalter

1998 – The Ghetto

1998 – Ultimate Funk con Big Ali

1999 – My only love con Superfunk

2000 – I Feel For You, con Cerrone’s Angels

2000 – Darlin’, con James D-Train Williams

2000 – Greetings From Champs Elysées EP

2001 – Freedom, con Gene Van Buren

2001 – Give me love con Cerrone

2001 – Love is the answer con Cerrone

2001 – Ich Rocke

2001 – Save Our Soul

2002 – The Beat Goes On, con Linda Lee Hopkins

2003 – Kiss My Eyes, con Camille Lefort

2003 – Prego, con Eddie Amador

2003 – Slave Nation

2004 – Sexy Dancer, con Cerrone’s Angels

2004 – You Could Be My Lover, con Linda Lee Hopkins

2005 – Love Generation, con Gary Pine

2006 – Generación Del Amor (versione spagnola)

2006 – World, Hold On (Children of the Sky), con Steve Edwards

2006 – Rock This Party (Everybody Dance Now), con Cutee B Feat. Dollarman & Big Ali

2006 – Everybody Movin’, con Ron Carroll & Mz Toni

2007 – Give a Lil’ Love, con Gary Pine

2007 – Tennessee

2007 – Sound of Freedom, con Gary Nesta Pine

2007 – What I Want, con Fireball

2007 – Together, con Steve Edwards

2007 – Tribute, con Michael Robinson & Ron Carroll

2008 – All around the world, con Lionel Richie

2008 – Hot Stuff (Let’s Dance) Remix, con Craig David

2008 – What a Wonderful World, con Axwell feat. Ron Carroll

2008 – Zookey, con Yves Larock

2009 – LaLa Song, con Sugarhill Gang

2009 – Love You no More, con Nicola Fasano & Shabba Ranks

2009 – Peace Song con Steve Edwards

2009 – New New New

2009 – We are Golden Remix con Mika

2010 – I Wanna, con Shaggy & Sahara

2010 – Rainbow of Love, con Ben Onono

2010 – Alive Remix, con Mondotek

2010 – Tik Tok, con Sean Paul

2010 – The Russian March feat. Dirty South

2011 – Rock The Boat, con Pitbull, Nari & Milani

2011 – Fuck the Disco

2011 – Far l’amore, con Raffaella Carrà

2011 – Me Not a Gangsta feat Colonel Reyel

2011 – Fuck With You feat. Sophie Ellis Bextor & Gilbere Forte

2012 – Rock the Boat feat. Pitbull, Dragonfly & Fatman Scoop

2012 – Groupie

2013 – Summer Moonlight

2013 – Cinderella (She Said Her Name)

2014 – Back Again

2014 – Heart of Glass con Gisele Bündchen

2015 – Forte con Raffaella Carrà

2015 – Feel the Vibe feat. Dawn Tallman

2016 – Someone Who Needs Me

2016 – Burning con Daddy’s Groove

2017 – Til the Sun Rise Up con Akon

2018 – I Believe

2019 – Electrico Romantico (feat. Robbie Williams)

2020 – I’m On My Way

2021 – We Could Be Dancing (con Molly Hammar)

2021 – D.N.A (con Kee)

2022 – Borderline (con Nyv)

Altezza e segno zodiacale

Bob Sinclar è alto 1,77 metri ed è nato il 10 maggio 1969, dunque è del segno del Toro. Proprio come tutte le persone di questo segno zodiacale, Bob è alla ricerca di un’esistenza che sia serena, non ama gli esibizionismi ed è un lavoratore instancabile. Ama ottenere sempre il massimo da qualsiasi cosa che fa e adora spendere soldi, mostrandosi generoso con tutti. Nonostante ciò non ama gli sprechi e desidera vivere in modo tranquillo senza discussioni o scontri.

La vita privata di Bob Sinclar

Bob Sinclar è stato sposato per vent’anni con l’ex modella Ingrid Aleman. Un amore da cui sono nati due figli: Raphaël, classe 2000, e Paloma, arrivata nel 2003. I due si erano conosciuti in discoteca, iniziando un amore da favola, sino alla scelta di Ingrid di chiedere il divorzio. Una decisione arrivata a causa dello stile di vita dell’artista. “Bob va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero troppo noiosa. Ho troppa voglia di divertirmi”, le sue dichiarazioni.

D’altronde Bob Sinclar non ha mai fatto mistero della sua volontà di dedicarsi unicamente alla musica senza distrazioni. “Io non sono uno che va in discoteca, sono un artista appassionato di quello che fa – ha raccontato più volte -. La musica mi dà l’energia, nient’altro. Quanto agli altri, per me puoi fumare, bere… ma serve conoscere i propri limiti per non fare male a te e ad altri […] Giuro sulla testa dei miei figli, che in tutta la mia vita non mi sono mai sbronzato, né ho mai preso un grammo di droga. Mi scuso, ma ho una vita sana. E così sono un uomo noioso”.

Bob Sinclar su Instagram

Bob Sinclar è molto attivo su Instagram dove racconta le sue giornate fra club, serate e momenti con i figli Paloma e Raphaël. Nonostante ciò il dj non ha mai nascosto i suoi dubbi e le critiche nei confronti dei social network. “Ho provato a capire i gusti dei giovani, vado su Tik Tok per cercare qualcosa e mi fanno male le orecchie. I ragazzi dai 18 ai 30 anni nei club sono sempre gli stessi, o almeno si muovono allo stesso modo, ma ciò che noto è la perdita di emozioni. I social network stanno distruggendo tutto. In discoteca la gente, invece di divertirsi ed emozionarsi, vuole piuttosto far vedere dov’è e che cosa sta facendo. I ragazzi fanno foto, video, vogliono mostrare una vita che in realtà non è la loro”.