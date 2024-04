Giancarlo Giannini, attore: biografia e curiosità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA giancarlo giannini

Dagli esordi nel 1965, Giancarlo Giannini ha conquistato il pubblico con il suo talento. Attore, doppiatore, ma anche scrittore e musicista, ha fatto dell’arte la sua vita, dividendosi fra la tv, il cinema e il teatro, prestando la voce ad attori famosissimi che hanno fatto storia.

La carriera fra cinema, tv e teatro

Artista poliedrico e di grande spessore, Giancarlo Giannini ha alle spalle una lunghissima carriera come regista, doppiatore e attore. Nella sua lunghissima carriera ha vestito i panni di tantissimi personaggi, dividendosi fra tv, teatro e cinema.

Nel 1973 ha vinto il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes con “Film d’amore e d’anarchia”, mentre nel 1977 ha ottenuto la candidatura all’Oscar come migliore attore per la sua interpretazione nella pellicola “Pasqualino Settebellezze” di Lina Wertmüller. Ha inoltre vinto numerosi David di Donatello, Nastri d’argento e Globi d’oro.

Come doppiatore ha prestato la sua voce all’attore Al Pacino e a Jack Nicholson. Il 6 marzo 2023 infine ha ricevuto una stella d’oro sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles.

“Sono arrivato alla recitazione per caso, da sempre la mia passione è stata l’elettronica, sono un perito elettronico industriale. Noi abbiamo uno strumento straordinario, le mani, e grazie a queste mani, posso svolgere tantissime attività. Mi conoscete tutti come attore e doppiatore, ma io sono anche un falegname, un fabbro. Visto che di mani parliamo, sono anche uno straordinario cuoco”.

Giancarlo Giannini, i film

Cinema

1965 – Libido

1966 – Rita la zanzara

1967 – I criminali della metropoli

1967 – Non stuzzicate la zanzara

1967 – Stasera mi butto

1967 – Arabella

1968 – Lo sbarco di Anzio

1969 – Fräulein Doktor

1969 – Le sorelle

1969 – Il segreto di Santa Vittoria (The Secret of Santa Vittoria)

1970 – Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)

1970 – Una macchia rosa

1970 – Una prostituta al servizio del pubblico e in regola con le leggi dello stato

1970 – Don Camillo e i giovani d’oggi

1971 – Mazzabubù… Quante corna stanno quaggiù?

1971 – Solo andata (Un aller simple)

1971 – Mio padre monsignore

1971 – La tarantola dal ventre nero

1972 – Ettore lo fusto

1972 – Mimì metallurgico ferito nell’onore

1972 – La prima notte di quiete

1973 – Film d’amore e d’anarchia – Ovvero “Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…”

1973 – Sono stato io!

1973 – Paolo il caldo

1973 – Sessomatto

1974 – Fatti di gente perbene

1974 – Il bestione

1974 – Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto

1975 – A mezzanotte va la ronda del piacere

1975 – Pasqualino Settebellezze

1976 – L’innocente

1978 – La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia

1978 – Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici.

1979 – Viaggio con Anita

1979 – La vita è bella

1979 – Buone notizie

1981 – Lili Marleen

1982 – Bello mio, bellezza mia, anche sceneggiatore

1984 – Mi manda Picone

1984 – American Dreamer

1985 – Febbre di gioco (Fever Pitch)

1985 – Oddio, ci siamo persi il papa (Saving Grace)

1987 – Ternosecco

1987 – I picari

1988 – Snack Bar Budapest

1989 – ‘o Re

1989 – New York Stories, episodio La vita senza Zoe (Life without Zoe)

1989 – Legami di sangue (Blood Red)

1989 – Lo zio indegno

1989 – La famiglia Buonanotte (Brown Bread Sandwiches)

1989 – Tempo di uccidere

1990 – Il male oscuro

1990 – Nel giardino delle rose

1992 – I divertimenti della vita privata

1992 – Sette criminali e un bassotto (Once Upon a Crime…)

1993 – Giovanni Falcone

1994 – Come due coccodrilli

1995 – Il profumo del mosto selvatico (A Walk in the Clouds)

1995 – Palermo Milano solo andata

1996 – Celluloide

1996 – La Frontiera

1996 – Ultimo bersaglio

1996 – La lupa

1996 – The Disappearance of Garcia Lorca

1996 – Más allá del jardín

1996 – Cervellini fritti impanati

1997 – Mimic

1997 – Una vacanza all’inferno

1997 – Heaven Before I Die

1998 – Dolce far niente

1998 – La cena

1998 – La stanza dello scirocco

1999 – Vuoti a perdere

1999 – Milonga

1999 – Terra bruciata

2000 – Una notte con Sabrina Love (Una noche con Sabrina Love)

2000 – Vipera

2000 – Welcome Albania

2001 – Hannibal

2001 – Una lunga, lunga, lunga notte d’amore

2001 – CQ

2001 – Scintille d’amore (The Whole Shebang)

2002 – Ti voglio bene Eugenio

2002 – Ciao America

2002 – I banchieri di Dio – Il caso Calvi

2002 – Joshua

2002 – Darkness

2003 – Il cuore altrove

2003 – Piazza delle Cinque Lune

2003 – L’acqua… il fuoco

2003 – Per sempre

2004 – Man on Fire – Il fuoco della vendetta (Man on Fire)

2004 – 13dici a tavola

2005 – Raul – Diritto di uccidere

2005 – Vengo a prenderti (The Shadow Dancer)

2006 – Tirante el Blanco

2006 – I giorni perduti

2006 – Salvatore – Questa è la vita

2006 – Casino Royale

2007 – Milano Palermo – Il ritorno

2008 – Bastardi

2008 – Quantum of Solace

2010 – La bella società

2010 – La prima notte della luna

2012 – Omamamia

2013 – AmeriQua

2013 – Ti ho cercata in tutti i necrologi

2014 – Promakhos

2014 – Di tutti i colori

2016 – On Air – Storia di un successo

2016 – Il ragazzo della Giudecca

2016 – Maremmamara

2016 – Prigioniero della mia libertà

2017 – Tulipani – Amore, onore e una bicicletta (Tulipani: Liefde, eer en een fiets)

2017 – Nobili bugie

2018 – Il ricevitore è la spia (The Catcher Was a Spy)

2018 – Notti magiche

2021 – I fratelli De Filippo

2021 – Gianni Schicchi

2023 – Book Club – Il capitolo successivo (Book Club: The Next Chapter)

Televisione

1966 – Lo Squarciagola, regia di Luigi Squarzina

1966 – David Copperfield, regia di Anton Giulio Majano

1970 – La promessa, regia di Valerio Zurlini

1971 – …e le stelle stanno a guardare

1986 – Peccati (Sins)

1989 – Quattro storie di donne

1990 – Vita coi figli

1991 – Nero come il cuore

1993 – Colpo di coda

1994 – Giacobbe (Jacob)

1996 – Un angelo a New York (New York Crossing)

1997 – Nessuno escluso

1998 – Ritornare a volare

1998 – Cuori in campo

2000 – Dune – Il destino dell’universo (Dune)

2002 – Francesca e Nunziata

2002 – Il bacio di Dracula (Dracula)

2003 – La mia casa in Umbria (My House in Umbria)

2004 – Le cinque giornate di Milano

2006 – Racconti neri

2006 – L’onore e il rispetto

2007 – Il generale Dalla Chiesa

2008 – Io non dimentico

2008 – Il maresciallo Rocca e l’amico d’infanzia

2008 – Il sangue e la rosa

2009 – So che ritornerai

2010 – Prima della felicità

2012 – Michelangelo – Il cuore e la pietra

2013 – Un angelo all’inferno

2016/2023 – Stanotte a…

2018 – Romanzo famigliare

2019 – Catch-22

2021 – Leonardo

2022 – Il grande gioco

Cortometraggi

2014 – 3:32

2014 – The Gentlemen’s Wager

2015 – The Gentlemen’s Wager II

2015 – The Good Italian

2016 – The Good Italian II: The Prince Goes to Milan

2016 – Mamma non vuole

2017 – The Good italian III: The Magic of Naples

Regista

1987 – Ternosecco

2013 – Ti ho cercata in tutti i necrologi (I Looked in Obituaries)

Doppiaggio

Al Pacino in Quel pomeriggio di un giorno da cani, Cruising, Papà, sei una frana, Americani, Scent of a Woman – Profumo di donna, Carlito’s Way, Heat – La sfida, City Hall, Riccardo III – Un uomo, un re, Donnie Brasco, L’avvocato del diavolo, Insider – Dietro la verità, Ogni maledetta domenica, Insomnia, S1m0ne, Amore estremo – Tough Love, La regola del sospetto, Il mercante di Venezia, Ocean’s Thirteen, Uomini di parola, C’era una volta a… Hollywood, The Irishman, House of Gucci

Jack Nicholson in Professione: reporter, Shining, Batman, Hoffa – Santo o mafioso?, La promessa, Tutto può succedere – Something’s Gotta Give, The Departed – Il bene e il male

Helmut Berger in La caduta degli dei, Ludwig, Così bello così corrotto così conteso, Una farfalla con le ali insanguinate

Helmut Berger in La caduta degli dei, Ludwig, Così bello così corrotto così conteso, Una farfalla con le ali insanguinate Michael Douglas in Wall Street, Il presidente – Una storia d’amore, Wall Street – Il denaro non dorme mai

Malcolm McDowell in Maggio musicale, Evilenko

Harvey Keitel in Vipera, Il mio West

Richard Jordan in Io sono la legge, Io sono Valdez

Mark Frechette in Zabriskie Point, Uomini contro

Gérard Depardieu in Danton, Asterix & Obelix contro Cesare

Leonard Whiting in Romeo e Giulietta, Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova, veneziano

John Lone in L’ultimo imperatore

Dustin Hoffman in Il maratoneta

Donald Sutherland in Ella & John – The Leisure Seeker

Mel Gibson in Amleto

Richard Gere in In cerca di Mr. Goodbar

Nigel Hawthorne in La pazzia di Re Giorgio

Ryan O’Neal in Barry Lyndon

Ian McKellen in Riccardo III

Ben Gazzara in Storie di ordinaria follia

Kevin Spacey in Il prezzo di Hollywood

Paul Sorvino in Streghe verso nord

David Hemmings in Blow-Up

John Lithgow in Ai confini della realtà

Tim Allen in Santa Clause

Alan Alda in California Suite

Jason Miller in L’esorcista

Jeremy Irons in Callas Forever

Colm Meaney in Come Harry divenne un albero

Chazz Palminteri in I giudici – Excellent Cadavers

Mark Burns in Morte a Venezia

Graham Faulkner in Fratello sole, sorella luna

Julian Sands in Il sole anche di notte

José Wilker in Donna Flor e i suoi due mariti

Jacques Perrin in Il deserto dei Tartari

Pierre Clémenti in La vittima designata

Michel Crémades in Il primo uomo

Juanjo Puigcorbé in Amnèsia

Giuliano Gemma in Quando le donne avevano la coda

Tomas Milian in Madamigella di Maupin

Julián Mateos in I crudeli

Marc Fiorini in Creators – The Past

Narratore in Le affinità elettive, Il consiglio d’Egitto, Bianconeri – Juventus Story

Teatro

1960 – In memoria di una signora amica

1962 – Sogno di una notte di mezza estate

1962 – Romeo e Giulietta

1966 – La lupa

1967 – La promessa, di Aleksej Nikolaevič Arbuzov

1969 – L’avventura d’un povero cristiano di Ignazio Silone

2005 – La terra trema

2005 – Il dolce canto degli Dei

2007 – Ritornare a Sud

2009 – Amadè

2014 – Cosa ne penso della Svizzera

2015 – Omaggio a Troisi

2016 – Parole e Musica

2016 – Viaggi e Miraggi

2016 – Salotto italiano

2017 – Le parole note con Marco Zurzolo quartet

2018 – Hadrianus Imperator

Scrittore

Sono ancora un bambino (ma nessuno può sgridarmi), in collaborazione con Gabriella Greison

Discografia

1966 – Lettere d’amore/Lettere d’amore

1966 – Non guardare le vetrine/Baby baby

1966 – La piccola vedetta lombarda/Dagli Appennini alle Ande/Il piccolo scrivano fiorentino/Il tamburino sardo

1974 – Una vita a metà/Mmm!?!

1987 – I Picari/Duelze amada

2015 – Un uomo migliore

Altezza e segno zodiacale

Nato il 1 agosto del 1942 a La Spezia, Giancarlo Giannini è del segno del Leone ed è alto 1,7 metri. Come tutte le persone del segno del Leone è dotato di una grande potenza, un carattere fiero e deciso che non ama le mezze misure. Il Leone adora la competizione e vive ogni cosa con rivalità, non accettando il fallimento e cercando di mostrarsi sempre al massimo.

La vita privata di Giancarlo Giannini

Nel 1967 Giancarlo Giannini ha sposato Livia Giampalmo, attrice e regista da cui ha avuto due figli: Adriano, che ha deciso di seguire le orme di suo padre, diventando un attore, e Lorenzo, scomparso tragicamente a soli vent’anni per colpa di un aneurisma.

“Mi ricordo che dissi a Flavia “sta meglio lui di noi”, perché ci credo, ci credo nelle cose, quindi l’ho detto anche con sincerità – ha raccontato l’attore in un’intervista -. E lì se non hai, quello che si dice in semplici parole “i piedi per terra”? Noi siamo degli uomini, siamo delle piccole cose, meravigliose però eh, meravigliose! Se tu riesci a stabilire dentro di te un mistero, il senso del mistero? Che cos’è il mistero? Una parola difficile… però non devi penetrarlo, perché non ce la farai mai”.

Nel 1975 l’attore ha divorziato da Livia Giampalmo, mentre nel 1983 ha ritrovato l’amore con Eurilla del Bono da cui ha avuto due figli, Francesco ed Emanuele, entrambi musicisti.