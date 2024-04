Gianmarco Tognazzi, attore: biografia e curiosità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Gianmarco Tognazzi

Gianmarco Tognazzi è senza dubbio uno degli attori italiani più conosciuti e apprezzati. Classe 1967, è il figlio dell’attore Ugo Tognazzi e di Franca Bettoja, la sua seconda moglie. L’attore ha una sorella biologica, ossia Maria Sole Tognazzi, e due fratellastri dalla parte di suo padre, ossia Thomas Robsahm e Ricky Tognazzi.

La carriera fra cinema e tv

La carriera di Gianmarco Tognazzi è iniziata seguendo suo padre Ugo Tognazzi sul set e affiancandolo in film cult come “L’anatra all’arancia” o “Romanzo popolare”. “Non era il classico padre che ti spiegava cosa e come dovevi fare – ha raccontato l’attore -, anzi, al contrario: come figura paterna lui ci ha sempre nutrito attraverso le sue esperienze, ci faceva vedere e vivere le cose che amava e che voleva noi figli carpissimo, senza però metterci la lezioncina dietro. Era quello che io chiamo l’Ugoismo, la generosità assoluta di un uomo che amava condividere tutto”.

In seguito Tognazzi si è dedicato al teatro, studiando con Beatrice Bracco, celebre insegnante di recitazione e collaborando con Alessandro Gassmann. Al cinema ha recitato in tantissimi film, lavorando anche con la sorella Maria Sole e con numerosi registi di successo.

Da sempre appassionato di recitazione, Gianmarco Tognazzi ha vissuto una svolta quando ha iniziato a recitare nei teatri off, ritrovando il legame anche con il padre Ugo che all’epoca, come ha spiegato lui stesso, era preoccupato per il suo futuro.

“Alla prima, in un teatrino di 40 posti, viene a vederci Ugo; mi trova cambiato, pronto, serio – ha ricordato -. Mi guarda finalmente in una chiave diversa, riconosce l’attore sul palco, non più solo suo figlio e a fine spettacolo si alza in piedi urlando: “Bravi, bravi! Questo è il teatro che bisogna fare!”. Diventiamo un caso e mio padre mi concede definitivamente il lascia passare per questo mestiere. Da quel giorno facciamo pace e il nostro rapporto si trasforma in qualcosa di meraviglioso”.

Gianmarco Tognazzi, i film

Cinema

1974 – Non toccare la donna bianca

1974 – Romanzo popolare

1983 – Il petomane

1984 – Vacanze in America

1986 – Sposerò Simon Le Bon

1987 – Giselle

1988 – Arrivederci e grazie

1989 – Musica per vecchi animali

1991 – Ultrà

1991 – Una storia semplice

1991 – Crack

1993 – Teste rasate

1993 – Lest

1993 – Torta di mele

1995 – Tutti gli anni una volta l’anno

1995 – L’estate di Bobby Charlton

1995 – I laureati

1995 – Il cielo è sempre più blu

1996 – Uomini senza donne

1997 – Facciamo fiesta

1997 – Stressati

1997 – Lovest

1997 – Il decisionista

1998 – I miei più cari amici

1998 – Giochi d’equilibrio

1999 – I fobici

1999 – S.O.S.

1999 – La spiaggia

2000 – Prime luci dell’alba

2000 – Teste di cocco

2003 – Passato prossimo

2003 – Io no

2004 – Cecenia

2005 – Cielo e terra

2005 – Romanzo criminale

2007 – Guido che sfidò le Brigate Rosse,

2008 – Il mattino ha l’oro in bocca

2009 – Ex

2009 – Polvere

2009 – Velma

2009 – Natale a Beverly Hills

2010 – Le ultime 56 ore

2011 – Cara, ti amo…

2011 – Maledimiele

2011 – I soliti idioti – Il film

2012 – To Rome with Love

2012 – Bella addormentata

2012 – Vorrei vederti ballare

2012 – I 2 soliti idioti

2013 – Mi rifaccio vivo

2013 – Viaggio sola

2013 – Niente può fermarci

2014 – Tutta colpa di Freud

2014 – Incompresa

2015 – La solita commedia – Inferno

2016 – The Wait

2016 – Il ministro

2016 – Poveri ma ricchi

2017 – Non c’è campo

2018 – A casa tutti bene

2018 – Niente di serio

2019 – Non ci resta che il crimine

2019 – Se mi vuoi bene

2019 – Gli uomini d’oro

2019 – Sono solo fantasmi

2019 – Mollami

2020 – Divorzio a Las Vegas

2021 – Ostaggi

2021 – Ritorno al crimine

2022 – C’era una volta il crimine

2022 – I cassamortari

2023 – Quando

2023 – Lo sposo indeciso

Televisione

1987 – Brivido giallo

1987 – Tutti in palestra

1988 – Piazza Navona

1988 – Diciottanni – Versilia 1966

1990 – Senza scampo

1999 – I giudici – Excellent Cadavers

2002 – Francesco

2007 – Maria Montessori – Una vita per i bambini

2009 – Il bene e il male

2009 – David Copperfield

2011 – I soliti idioti

2012 – Squadra antimafia – Palermo oggi 3

2012 – Squadra antimafia – Palermo oggi 4

2012 – Camera Café

2015 – Il bosco

2015 – Pietro Mennea – La freccia del Sud

2015 – Non uccidere

2015 – I misteri di Laura

2016 – Luisa Spagnoli

2017 – Nel nome del popolo italiano

2018 – L’ispettore Coliandro

2020 – Passeggeri notturni

2021 – Speravo de morì prima

2023 – Everybody Loves Diamonds

2023 – Alter Ego

2023 – Non ci resta che il crimine

2024 – Call My Agent – Italia

Cortometraggi

1997 – Non finisce qui

2005 – Eccoci qua

2009 – Raffinati

2009 – Fuoriuso

2010 – Dal quarantunesimo

2011 – Il regista del mondo

Doppiaggio

Tullio nel film La strada per Eldorado

Teatro

2005/2006 – Prima Pagina

2008/2009 – Die Panne di Friedrich Durrenmatt

2012 – Un nemico del popolo di Henrik Ibsen

2012 – Il rompiballe, di Francis Veber

2018 – Vetri rotti, di Arthur Miller

2023/2024 – L’onesto fantasma

Altezza e segno zodiacale

Gianmarco Tognazzi è nato a Roma l’11 ottobre 19678, è del segno zodiacale della Bilancia ed è alto 1,79 metri. Chi è nato sotto questo segno zodiacale per natura è pacifico e ama la compagnia.

Le persone della Bilancia adorano l’amicizia e la compagnia, considerandoli importanti. Credono fortemente nell’equilibrio come valore fondamentale dell’esistenza, inoltre reputano essenziale rispettare le esigenze degli altri. Come ogni Bilancia, Gianmarco Tognazzi è affascinante e attraente, amante dell’equilibrio e della serenità.

La vita privata di Gianmarco Tognazzi

Nel 2006 Gianmarco Tognazzi ha sposato Valeria Pintore, il grande amore della sua vita. Classe 1978, Valeria è originaria di Sassari e ha conosciuto Gianmarco nel 2003 durante una cena fra amici. In seguito la coppia ha avuto due amici: Andrea Viola e Tommaso Ugo. La coppia vive nella Tenuta La Tognazza, proprietà agricola in cui producono dei vini di qualità a contatto con la Natura.

“Ho fatto diventare prioritaria la passione enologica – ha confessato Tognazzi -: il mio lavoro oggi è il vino, il cinema è l’hobby che ogni tanto mi porta fuori. Così come Ugo si definiva un cuoco prestato al cinema, io sono un viticoltore prestato ai film. Fra l’accoglienza e la casa museo, che fa parte di un circuito europeo con il Vittoriale e la casa di Pavarotti; fra visite, eventi e degustazioni; sempre con il nostro spirito aperto e goliardico di festa fatta in casa anche tra persone che non si conoscono ma vogliono stare insieme, socializzare e condividere”.