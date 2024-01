Fonte: Getty Images La famiglia allargata di Ugo Tognazzi

“La nostra è stata forse la prima famiglia allargata” hanno affermato i figli di Ugo Tognazzi in un’intervista a Sette. Il grande attore, classe 1922, ha vissuto la paternità in un modo che oggi sembra comune ma che, ai tempi, destò non poco scalpore. Quattro i suoi eredi, nati tra Italia e Norvegia, da tre donne diverse. Ecco chi sono e cosa fanno oggi, alcuni sulle orme del padre, altri lontani dai riflettori.

Maria Sole Tognazzi, stella della regia al femminile

La vita privata di Maria Sole Tognazzi è privata davvero: “Non c’è nulla da nascondere, ma c’è tutto da proteggere” ha affermato al Corriere della Sera la figlia d’arte che finì sui giornali di gossip ancora dentro l’incubatrice. Cresciuta nel mirino dei paparazzi, oggi Maria Sole è una regista tra le più brillanti nel panorama italiano, che preferisce che a parlare di lei siano i suoi film.

Regista donna – e va sottolineato perché in Italia, e non solo, per loro c’è ancora troppo poco spazio – i film da lei diretti abbracciano una prospettiva femminile e al tempo stesso universale. Lo fanno, spesso, grazie alle magistrali interpretazioni di Margherita Buy, sua attrice “feticcio”, che torna protagonista anche nell’ultimo film della regista 10 minuti.

La pellicola non è autobiografica, ma racconta anche di due sorelle che si scoprono parenti soltanto in tarda età. È un chiaro riferimento autobiografico, perché anche Maria Sole Tognazzi era già grande quando scoprì l’esistenza di suo fratello Thomas.

Thomas Robsahm, il “figlio segreto”

Maria Sole ha raccontato che lei e il fratello Gianmarco scoprirono l’esistenza di Thomas dopo una giornata passata a giocare al mare. “Guardate non sembriamo due fratelli?” chiede il bambino presentando il nuovo amichetto biondo, e in effetti fratelli lo erano davvero e lo scoprirono così.

Thomas nacque dalla relazione tra Ugo Tognazzi e l’attrice norvegese Margaret Robsahm, conosciuta sul set de Il mantenuto. Era il 1961, due anni dopo i due convolarono a nozze e quello successivo nacque Thomas. La relazione dura un paio d’anni, poi arriva il divorzio e il bambino resta in Norvegia con la mamma, che si risposa e ha un’altra figlia. “Non ho saputo di avere un padre diverso da quello di mia sorella fino ai sei anni” ha raccontato lui sul sito ufficiale del padre.

Anche in questo caso, la scoperta è avvenuta per caso, per una parola di troppo scappata alla nonna materna. All’epoca del primo vero incontro con il padre Thomas aveva sette anni. La sintonia scattò subito, nonostante le differenze linguistiche. L’anno dopo fu quello dell’estate del fatidico incontro con Gianmarco e Maria Sole.

Ricky Tognazzi, il primogenito

Il primo figlio di Ugo Tognazzi è Ricky, nato dalla relazione tra l’attore e la ballerina di origini irlandesi Pat O’Hara, la coppia stette insieme per anni, senza mai sposarsi. Ricky venne alla luce nel 1955, meno di 10 anni dopo, Tognazzi conobbe Margarete e la storia con la madre del suo primo figlio finì. Ricky Tognazzi non ha bisogno di lunghe presentazioni: sulle orme del padre è oggi uno degli attori e registi più noti e apprezzati del cinema italiano. Sposato dal 1995 con la collega Simona Izzo.

Gianmarco Tognazzi, sulle orme del padre

Il talento cinematografico è di famiglia. Anche Gianmarco, così come la sorella Maria Sole e il fratellastro Ricky è un attore. Altro punto in comune con il padre è la passione per la gastronomia, è proprio Gianmarco Tognazzi oggi a gestire l’azienda eno-vinicola fondata dal padre alla fine degli Anni ’60.

Gianmarco è frutto del più grande amore di Tognazzi: quello per l’attrice Franca Bettoja, conosciuta sul set de Il fischio al naso. Tognazzi e Bettoja si sposarono nel 1972 ed ebbero due figli, Gianmarco e Maria Sole. La loro non fu una relazione semplice: “Con lei Ugo ha fatto cose non da gentleman ma lo ha sempre perdonato” raccontò Ricky su Sette. Nonostante i problemi, la loro fu la casa di famiglia per tutti i piccoli Tognazzi: “Avevano un rapporto speciale e personalissimo, loro due. Magari si sono tirati i quadri addosso, ma papà è morto tra le braccia di Franca”.