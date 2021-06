Simona Izzo e Ricky Tognazzi, un amore lungo 36 anni tra frecciatine e complicità

editato in: da

Un amore lungo 36 anni, nato tra un ciak e l’altro e che nel tempo mai si è spento: è quello tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che ospiti di Oggi è un altro giorno hanno parlato del loro rapporto, fatto di un’intesa speciale che li ha sempre resi una coppia unica.

Nel salotto di Serena Bortone, i due hanno regalato al pubblico momenti esilaranti, tra le loro frecciatine e battute al vetriolo, la grande forza del loro amore. Una chiacchierata leggera e divertente, che ha mostrato tutta la complicità di una delle coppie più famose e amate del mondo dello spettacolo.

“È stata la fortuna della vita tua incontrarmi!”, ha esordito l’attrice, scatenando l’ilarità del marito. La Izzo infatti ha raccontato la l’avventura che poi li ha portati a convolare a nozze, dopo essersi conosciuti sul set di Parole e baci:

Una fatica spaventosa, nove anni a chiedere di sposarmi. Lui aveva avuto una bellissima figlia, ma non si era ancora sposato. Io, invece, avevo avuto il divorzio da Venditti e quindi l’ho costretto a sposarmi anche perché papà ci teneva tanto che mi considerava una concubina anche se stavamo insieme da otto anni.

“Facevano tutti il tifo”, ha risposto prontamente Tognazzi, che dal canto suo non ha mai sentito l’esigenza di sposarsi. Cresciuto con genitori separati, Ricky aveva vissuto un grande amore, quello con Flavia Toso, che le ha donato la figlia Flavia. Poi l’incontro con Simona ha sconvolto tutto, sebbene l’idea del matrimonio fosse lontana.

“I primi anni sono stati i più belli di tutti“, ha raccontato Tognazzi, anche se la moglie ha dimostrato di non essere della stessa opinione: “Io sono molto sfacciata, ho messo sempre il mio orgoglio sotto le scarpe”, ha affermato, aggiungendo “Avevo bisogno di sicurezze. All’ennesima domanda sul perché dovevamo sposarci ho risposto con le parole magiche ‘Per educazione’, e alla fine l’ho convinto!”.

Nonostante le iniziali resistenze e titubanze, i due si sono sposati nel 1995 e oggi il loro amore è più forte e solido che mai: un rapporto in cui entrambi non riescono mai ad annoiarsi, fatto di tanti confronti che animano il loro legame speciale. “La cosa importante è litigare con armonia”, ha ammesso Tognazzi.

Tra le battute e le risate non è mancato un momento di romanticismo: Ricky ha dedicato alla moglie Il cielo in una stanza, intonandone i versi, con un bacio finale per suggellare quell’attimo di passione.