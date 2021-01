Oggi è un altro giorno, Simona Izzo: “Con Ricky Tognazzi è stato colpo di fulmine”

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Serena Bortone torna con un nuovo appuntamento di Oggi è un altro giorno, il suo show pomeridiano in onda su Rai1. Come sempre, la puntata prevede molti ospiti tra i più amati dal pubblico: questa volta, è stato il turno di Simona Izzo. La grandissima attrice si è raccontata a cuore aperto, parlando della sua carriera e della sua splendida famiglia.

Cresciuta in un’atmosfera ricca di amore, Simona Izzo ha avuto grandi esempi sin dall’infanzia. Suo papà Renato è stato un doppiatore fenomenale e ha trasmesso passione e talento alle sue figlie: tutte e quattro le ragazze hanno infatti seguito le orme del padre, portando avanti quella che è ormai diventata una tradizione di famiglia. “Da piccola volevo sempre prevalere, volevo essere quella più guardata” – ha ammesso la Izzo ai microfoni di Oggi è un altro giorno – “La mia gemella Rossella era molto più brava di me in tutto, quindi io ero quella più coccolata dalle sorelle”.

La sua carriera è stata brillante sin dagli esordi, quando era ancora una bambina. Nel corso degli anni, Simona ha avuto modo di prestare la voce ad alcune delle icone hollywoodiane per eccellenza, come Kim Basinger e Jessica Lange. Nel contempo ha spaziato in molti altri ruoli: attrice, sceneggiatrice, conduttrice televisiva, regista. Un talento a tutto tondo, che ha fatto di lei una delle protagoniste del mondo dello spettacolo degli ultimi decenni.

Simona Izzo ha avuto grandi soddisfazioni anche sul fronte privato. Dal matrimonio con Antonello Venditti ha avuto il suo unico figlio Francesco, che le ha dato poi quattro splendidi nipoti. La relazione con il cantautore romano si è conclusa dopo pochi anni, e oggi Simona ne parla con un po’ di amarezza: “Credo che qualche canzone me l’abbia dedicata, ma sarebbe stato meglio se mi avesse dedicato più affetto. E poi non è riuscito ad avere un’amicizia con me, sebbene per un periodo ci abbia provato, e questo per me è un dolore”.

Alla fine degli anni ’80, l’attrice ha incontrato Ricky Tognazzi e se ne è subito innamorata: “Per me, con lui è stato colpo di fulmine. Ho pensato subito: ‘Sarà il padre dei miei figli’. Anche se poi non è successo”. Ricky ha invece avuto molti tentennamenti e ha impiegato più tempo per capire che Simona era la donna che avrebbe voluto al suo fianco. Alla fine, tuttavia, la loro relazione è decollata – nonostante le obiezioni di papà Ugo Tognazzi. E i due sono convolati a nozze nel 1995, raggiungendo oggi un traguardo importante: stanno insieme da ben 35 anni.