Ricky Tognazzi, quando il padre gli sconsigliò di sposare Simona Izzo

Ricky Tognazzi e suo fratello Gianmarco, ospiti nel salottino di Oggi è un altro giorno, hanno parlato a lungo di papà Ugo e si sono lasciati andare a bellissimi ricordi, raccontando aneddoti toccanti e affrontando il difficile tema della depressione – di cui il grande attore ha sofferto. Nel corso dell’intervista, tuttavia, c’è stato spazio per molti altri argomenti, tra cui il rapporto che Ugo Tognazzi ha avuto con le donne.

Sull’amore, aveva un’idea molto moderna ed era particolarmente legato alla concezione di famiglia allargata: “Mio padre sognava un harem, una grande casa con moglie, ex mogli, mariti e cognati” – ha spiegato Ricky, primogenito del grande attore, nato dalla sua relazione con la ballerina inglese Pat O’Hara. In seguito, Ugo ha avuto molte storie d’amore e altri tre figli – Thomas, avuto con l’attrice norvegese Margarete Robsahm, e Gianmarco e Maria Sole, nati invece dal matrimonio con Franca Bettoja.

Ma quando ad essere in gioco è stata la famiglia di suo figlio Ricky Tognazzi, l’attore ha mostrato un suo lato inedito. Invitato da Serena Bortone a parlare del rapporto che Ugo ha avuto con le fidanzate dei suoi figli, Ricky ha infatti rivelato: “Ho avuto due grandi donne. Una è Flavia, la madre di mia figlia, con cui ha avuto un rapporto molto sereno. Invece con Simona all’inizio ha avuto un rapporto un po’ conflittuale”.

Il primogenito di Ugo Tognazzi, dopo essere stato a lungo sposato con Flavia Toso, ha conosciuto Simona Izzo e se ne è innamorato. L’attrice aveva già un matrimonio alle spalle con il cantautore Antonello Venditti e un figlio, Francesco. A quanto pare, tutto ciò aveva destato qualche perplessità in Ugo: “Mi ha detto: ‘Ti metti con una donna sposata e con un figlio?’. Improvvisamente si preoccupava molto per cose di cui non si era mai preoccupato” – ha spiegato Ricky.

Il parere del papà non ha però impedito le nozze: Tognazzi e Simona Izzo si sono uniti in matrimonio nel 1995, e la loro relazione prosegue ancora oggi, solida come non mai. Anche Ugo, nel corso del tempo, è giunto a più miti consigli. Ricky ha infatti concluso: “Con Simona, alla fine, ha trovato un rapporto molto forte. Soprattutto negli ultimi anni, quando lui ha avuto la depressione. Simona è riuscita a trovare la chiave d’accesso per entrare in sintonia con lui”.