Prima dell'atteso ritorno in tv con la fiction Se potessi dirti addio, Gabriel Garko ricorda l'incidente del 2016 in cui ha rischiato la vita

Fonte: IPA Gabriel Garko, l'incidente che gli ha cambiato la vita

Ci sono eventi che ti segnano profondamente, che cambiano totalmente la prospettiva. È quanto accaduto a Gabriel Garko, attore tra i più amati della sua generazione che, dopo qualche anno di assenza, finalmente si prepara al tanto atteso ritorno in televisione come protagonista di Se potessi dirti addio, con Anna Safroncik. Garko ha vissuto momenti difficili, ma senza dubbio in cima alla lista si trova l’incidente di cui è stato vittima nel 2016 e nel quale una donna ha perso la vita.

Gabriel Garko, l’incidente in cui ha rischiato la vita

Ha parlato del passato come di un “bagaglio di esperienza”, utile “per non commettere gli stessi errori”. Talvolta, però, la vita ci pone di fronte a eventi ben lontani dal nostro diretto controllo, che subiamo così, in silenzio e con la consapevolezza che potremmo non esserci più da un momento all’altro.

Non capita tutti i giorni (per fortuna) di restare coinvolti in un terribile incidente che mette a repentaglio la nostra vita ma, quando accade, diventa cruciale, cambiando completamente la nostra prospettiva. Gabriel Garko, in un’intervista al Corriere della Sera, ha ricordato con amarezza ma anche consapevolezza quanto accaduto nel lontano 2016, un anno prima che lasciasse il mondo della fiction (abbandono che nulla ha avuto a che vedere con il suo coming out, come ha tenuto a precisare).

“Qualcosa di sgradevole”, lo ha definito ma in verità si è trattato di un evento tragico. “Quando nel 2016 mi trovai nello scoppio della villa, vicino Sanremo: un incidente che mi ha cambiato la vita, finii sotto le macerie, ho sentito la morte vicina… Ma proprio da quell’episodio, da cui sono uscito miracolosamente salvo, ho deciso di godermi la vita, di affrontare le cose in positivo… ho rimesso i cocci a posto”, ha spiegato. L’attore, scelto quell’anno come co-conduttore del Festival di Sanremo, è rimasto vittima di un’esplosione nella villa in cui risiedeva, ricoverato e poi dimesso con dieci giorni di prognosi per un trauma cranico.

Il ritorno in TV con la fiction Se potessi dirti addio

Lo abbiamo visto in televisione, impegnato in una edizione di Ballando con le Stelle che lo ha consacrato tra i migliori concorrenti di sempre. Bello come il sole, con un talento spiccato anche per la danza oltre che per la recitazione su cui ha costruito la sua carriera, Gabriel Garko mancava dalle scene ormai dal 2017. Avrebbe certamente vinto, se non ci avesse messo lo zampino un brutto infortunio che lo ha costretto al ritiro.

Fonte: IPA

Soltanto quest’anno, finalmente, è tornato al suo primo amore: la fiction. A partire dal 29 marzo su Canale 5 è protagonista di Se potessi dirti addio, al fianco di Anna Safroncik (con la quale è stato ospite di Verissimo) e con la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che ha descritto come “folli e pazzi”, nel senso positivo del termine, “un’esplosione di colori”. “Ho accettato questo progetto perché era quello giusto per tornare a recitare. Negli ultimi anni mi sono allontanato non per ritirarmi definitivamente dalle scene, ma perché avevo bisogno di staccare. La notorietà a volte è soffocante, sentivo la necessità di un polmone nuovo, di respirare aria diversa“, ha dichiarato nell’intervista al Corriere.