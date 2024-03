Verissimo, ospiti e anticipazioni sabato 23 marzo

Fonte: Mediaset Silvia Toffanin

Torna in onda su Canale 5, come ogni settimana, Verissimo con Silvia Toffanin. Diversi gli ospiti della conduttrice e giornalista che parlerà per la prima volta di Endless Love, la nuova serie tv turca che ha preso il posto di Terra Amara nel daytime di Canale 5. Ma tornerà anche a commentare l’ultima edizione del Festival di Sanremo, che si è rivelata un grande successo. Ci sarà poi spazio per altri argomenti come la famiglia e la malattia.

Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 23 marzo

Sabato 23 marzo a Verissimo tornerà Gabriel Garko per presentare, insieme ad Anna Safroncik, la nuova fiction Mediaset Se potessi dirti addio. Diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo verrà trasmessa a partire da venerdì 29 marzo. Per Garko si tratta di un ritorno alla recitazione dopo una lunga pausa, intervallata dal coming out al Grande Fratello Vip e dalla partecipazione a Ballando con le Stelle.

Silvia Toffanin presenterà un’altra nuova serie tv Mediaset: Vanina – Un vicequestore a Catania, in partenza il prossimo 27 marzo. A tal proposito intervisterà la protagonista Giusy Buscemi, che per la prima volta ha recitato in una fiction dell’azienda del Biscione dopo i numerosi successi in Rai. Con l’ex Miss Italia un altro volto noto della serialità italiana: Giorgio Marchesi.

Spazio poi a Verissimo per Francesco Arca, che presenterà il suo libro autobiografico dedicato al padre dal titolo Basta che torni. L’attore ha perso il genitore quando aveva sedici anni e attraverso la scrittura Arca, oggi interprete di successo molto richiesto anche in Spagna, ha rivissuto i momenti più belli e intensi della sua infanzia.

In studio, inoltre, Neslihan Atagül, l’attrice che interpreta Nihan, la protagonista della nuova serie di Canale 5 Endless Love, che ha preso il posto nel daytime di Canale 5 di Terra Amara. A Verissimo si tornerà poi a parlare del Festival di Sanremo: Silvia Toffanin sta intervistando in queste settimane i cantanti dell’ultima edizione firmata da Amadeus.

Dopo Mahmood, Clara, BigMama, Mr.Rain, Ricchi e Poveri, Rose Villain è ora il turno del giovane Alfa, da più di un mese in cima alle classifiche musicali con la sua canzone Vai!. Infine un aggiornamento sulle condizioni di salute di Eleonora Giorgi, alle prese con un tumore al pancreas. L’attrice sarà a Verissimo con i figli Paolo (che a breve convolerà a nozze con Clizia Incorvaia) e Andrea.

Quando e dove vedere Verissimo in tv e in streaming

La puntata di Verissimo va in onda il sabato, alle 16,30, su Canale 5. Ma anche la domenica, sempre alla stessa ora. Si tratta del secondo anno consecutivo con il doppio appuntamento, che alla fine del 2021 ha preso il posto di Domenica Live di Barbara D’Urso. Un’idea di Pier Silvio Berlusconi che si è rivelata vincente: il programma è tra i più seguiti del weekend e batte ogni volta la concorrenza.

Più di due milioni di telespettatori sono sintonizzati ogni sabato e domenica sulla rete principale di Mediaset. Tutte le interviste di Silvia Toffanin sono trasmesse in contemporanea sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity e sono argomento di discussione sui social network attraverso l’hashtag ufficiale.