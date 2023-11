Fonte: IPA I matrimoni Vip più belli del 2023

Tra le coppie più belle del GF Vip, indubbiamente troviamo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il loro amore, nato proprio durante l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, non è mai appassito, anzi: una volta usciti, hanno continuato la frequentazione, sono andati a convivere e, alla fine, hanno avuto anche il figlio Gabriele, nato nel 2022. Di nozze si è sempre parlato, e ora, dopo l’annuncio e la conferma a Forum, sono stati condivisi i primi dettagli della cerimonia su Instagram.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano: i primi dettagli delle nozze

Manca quasi un anno alla data fatidica delle nozze – che è stata fissata per l’ottobre del 2024 – ma, come è logico, fervono i preparativi, per organizzare il grande giorno nel minimi dettagli. A Forum, Paolo Ciavarro ha annunciato i piani per il futuro: “Sono d’accordo che spesso sposarsi sia giusto, infatti anche noi ci sposeremo. Quando? Nel 2024. È la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo”.

In realtà, Ciavarro aveva già chiesto alla Incorvaia di sposarlo, ma lei aveva risposto momentaneamente di no. “Un po’ di tempo fa mi ha detto: ‘Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi’. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari. Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, per sondare i miei gusti”. Dunque, il matrimonio avverrà in grande stile.

Su Instagram, la Incorvaia ha risposto ad alcune domande dei follower, parlando per la prima volta apertamente delle nozze con Ciavarro. Perché hanno scelto di sposarsi a ottobre? “Perché è il mese mio e del mio amore… chissà che la data non sia uno dei compleanni”. E per quanto riguarda paggetto e damigella d’onore non ci sono dubbi. “Non saranno grandi, ma mia figlia Nina sarà la damigella e mio figlio Gabriele sarà il paggetto”. Ed è anche andata in un atelier di Milano per iniziare la ricerca del vestito. “Ho già un’idea di come lo vorrei. Credo che la scelta dell’abito da sposa dei tuoi sogni funzioni come l’amore a prima vista”.

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Non c’è mai stato nessun dubbio sul matrimonio. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che hanno partecipato alla quarta edizione del GF Vip, sono diventati inevitabilmente un simbolo degli amori nati all’interno dei reality show. Nonostante la differenza d’età – Clizia è più grande di 11 anni – hanno saputo coltivare il loro rapporto, diventando una famiglia a tutti gli effetti.

Il loro amore, però. non è stato privo di sfide. A raccontarle è stata proprio la Incorvaia, in occasione del compleanno di Ciavarro, il 22 ottobre 2023. “Siamo andati contro tutto e tutti sopportando distanza, pregiudizi e tempo…affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto, ma non abbiamo mai perso la fede e nulla ci ha reso più deboli, forse ci avrà fatto vacillare un attimo è vero, ma oggi siamo più uniti e innamorati di prima”. E ora sono pronti al grande passo, tenendosi sempre per mano.