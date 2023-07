Clizia Incorvaia sposa Paolo Ciavarro: la foto su Instagram

Fonte: ANSA/IPA Matrimoni vip, chi si sposa nel 2023

Profumo di fiori d’arancio per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la coppia, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip nel 2020, da allora è inseparabile e ha costruito una splendida famiglia con la nascita del loro piccolo Gabriele. Adesso mancano solo le nozze a suggellare il loro amore: in uno degli ultimi post dell’influencer è apparso un chiaro riferimento al matrimonio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto sposi: l’indizio su Instagram

Belli e complici, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono innamorati più che mai: i due si sono conosciuti nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. La coppia non smette di dimostare il proprio affiatamento sui social, dove appare complice, tra video divertenti e baci appassionati.

Ma tra gli ultimi post dell’influencer ha fatto capolino un carosello di foto decisamente eloquente: Clizia infatti si è lasciata immortalare con indosso un costume intero bianco con una scritta, composta da brillantini, che lascia pochi dubbi: “The Bride (maybe)”, ovvero “La sposa (forse)“.

A uno sguardo più attento non sfugge tra l’altro il solitario che campeggia all’anulare sinistro di Clizia, pegno d’amore del compagno. È evidente a questo punto che qualcosa si sta muovendo per la coppia, che lo scorso anno ha allargato la famiglia con la nascita del piccolo Gabriele, primo figlio per Ciavarro e secondo per Incorvaia, già mamma di Nina, nata dalla precedente relazione con il cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina.

I fan si sono ovviamente scatenati, inondando di commenti il post dell’influencer. E a giudicare dalla risposta di Clizia le nozze potrebbero essere davvero vicine: “Non credo si tratti solo di una prova costume ma…“.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, le nozze rimandate

Lo scorso anno si è tanto parlato delle nozze di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: i due, felici e innamorati, non hanno mai nascosto la voglia di suggellare il loro amore. Prima è arrivato Gabriele e in molti si aspettavano una romantica proposta di matrimonio.

“La proposta arriverà, non è ancora arrivata perché la nostra vita è così piena di cose da fare che non c’è stato il tempo, ma arriverà. Ho già tutta un’idea in programma, ma non la spoilero, è una cosa semplice, io sono una persona abbastanza semplice quindi non aspettatevi i fuochi d’artificio”, aveva spiegato Ciavarro.

Clizia dal canto suo fino ad ora ha dichiarato di aspettare la fatidica domanda dal compagno, che probabilmente ha aspettato il momento giusto per chiedere la mano dell’influencer. Per molto tempo si è parlato di una cerimonia sull’isola di Lampedusa, location del cuore della coppia, dove i due hanno trascorso una splendida vacanza lo scorso anno e dove hanno celebrato anche il battesimo del figlio Gabriele.

E mentre il loro amore cresce ogni giorno di più, non resta che aspettare sui dettagli delle nozze: riusciranno a tenere il segreto e stupire i loro follower o condivideranno la loro gioia? Gli indizi ormai ci sono: non vediamo l’ora di ammirare Clizia Incorvaia in abito bianco giurare amore eterno al suo Paolo.